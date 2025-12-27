Más Información

Secretaría de Marina cierra puerto de La Paz, BCS, por pronóstico de vientos del norte; aplica a embarcaciones menores

Secretaría de Marina cierra puerto de La Paz, BCS, por pronóstico de vientos del norte; aplica a embarcaciones menores

Vinculan a proceso a detenidos con 37 mdp en efectivo; los acusan de operación con recursos de procedencia ilícita

Vinculan a proceso a detenidos con 37 mdp en efectivo; los acusan de operación con recursos de procedencia ilícita

Cae Jesús Caballero, excolaborador de Genaro García Luna; es acusado de lavado de dinero, delincuencia organizada y peculado

Cae Jesús Caballero, excolaborador de Genaro García Luna; es acusado de lavado de dinero, delincuencia organizada y peculado

De 15 mil mdp, afectación por gusano barrenador

De 15 mil mdp, afectación por gusano barrenador

Cajetilla de cigarros costará hasta 106 pesos en 2026 por ajuste del IEPS; aumento aplicará a partir de enero

Cajetilla de cigarros costará hasta 106 pesos en 2026 por ajuste del IEPS; aumento aplicará a partir de enero

Niño de 6 años cae a cazo con manteca hirviendo en Aguascalientes; se encuentra grave

Niño de 6 años cae a cazo con manteca hirviendo en Aguascalientes; se encuentra grave

Sheinbaum destaca compra de 30 trenes de repavimentación en 2025; 10 se entregaron en el Edomex

Sheinbaum destaca compra de 30 trenes de repavimentación en 2025; 10 se entregaron en el Edomex

Prevén fin de semana con frío, viento y lluvias en gran parte del país por frente frío 24; el número 25 llegará la madrugada del lunes

Prevén fin de semana con frío, viento y lluvias en gran parte del país por frente frío 24; el número 25 llegará la madrugada del lunes

El director del , Richard Grenell, envió una carta al músico Chuck Redd en la que le advierte que lo demandará por un millón de dólares por haber cancelado su concierto anual de jazz en protesta por el nuevo nombre del centro cultural para incluir el del presidente.

"Su decisión de retirarse en el último momento -explícitamente en respuesta al reciente cambio de nombre del Centro, que honra los extraordinarios esfuerzos del presidente Trump por salvar este tesoro nacional- es una intolerancia clásica y muy costosa para una institución artística sin fines de lucro", indica la carta de Grenell, señala este sábado el New York Times, que obtuvo una copia de la misiva.

Advierte además al batería y vibráfono, que desde 2006 había presentado este concierto de Nochebuena en el Kennedy, que "este es su aviso oficial de que le solicitaremos un millón de dólares en daños y perjuicios por esta maniobra política".

Lee también:

Grenell, nombrado en febrero por Trump para dirigir la institución, acusó a Redd de haber participado en "tristes tácticas de intimidación empleadas por ciertos elementos de la izquierda", de acuerdo con el Times.

Tras su llegada al poder, el líder republicano destituyó la junta directiva del Centro Kennedy, la reemplazó con aliados y se autoproclamó el presidente de la institución.

La pasada semana la nueva junta que impuso votó a favor de darle un nuevo nombre al Centro, originalmente bautizado en honor al expresidente John F. Kennedy, asesinado en 1963, para llamarse ahora El Centro conmemorativo Donald J. Trump y John F. Kennedy para las Artes Escénicas, cambio que se hizo seis días antes de la Navidad.

Lee también:

La representante demócrata de Ohio, Joyce Beatty, presentó una demanda por ello en la que reclama al tribunal que se requiere una ley del Congreso para cambiar el nombre.

Redd no ha hecho comentarios sobre la carta, que le fue enviada el viernes.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]