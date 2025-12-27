En redes sociales ha surgido el escándalo por una foto del cantante Bad Bunny en el Museo Nacional de Antropología (MNA), en la que se le puede ver tocando una pieza del recinto.

La fotografía la subió el propio puertorriqueño a sus historias de Instagram hace unos tres días, junto a imágenes y videos sobre el Calendario Azteca y otras piezas del museo.

En la imagen se puede ver que se trata de una estela sin protección del alguna vitrina. Algunos usuarios de redes sociales argumentan que no es una pieza original, sino una réplica.

Sin embargo, los usuarios indignados comentan que aunque se tratase de una réplica, la vigilancia del MNA es “hipócrita”, pues cuestionan que al artista extranjero sí se le permita tocar las piezas, cuando a los locales no.

EL UNIVERSAL consultó la postura del INAH ante lo señalado, pero al momento no ha habido respuesta.

El caso de Bad Bunny recordó a otro que igual ocurrió este año: el youtuber MrBeast filmó dentro de Calakmul, una zona que no está abierta al público.

En mayo pasado, la Secretaría de Cultura federal informó a EL UNIVERSAL que interpondrá una demanda contra el influencer estadounidense MrBeast, por falsear información en su video titulado “Sobreviví 100 horas en un templo antiguo”, en donde recorre las zonas arqueológicas de Chichén Itzá, Calakmul y Balamcanché.

En dicho material audiovisual se puede ver al creador de contenido ingresar a algunas zonas patrimoniales restringidas, subirse a un helicóptero desde una pirámide para trasladarse a otras zonas, pasa la noche en alguna zona arqueológica e ingresa un dron a la pirámide de Kukulkán; lo que causó gran polémica.

Bad Bunny cerró en México su tour “Debí tirar más fotos”. El cantante de “Baile inolvidable” compartió en su cuenta de Instagram que durante su estancia visitó la lucha libre y también la Casa Azul, donde vivió la artista Frida Kahlo.

