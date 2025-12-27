Hoy será la última transmisión de “A Pie de Página”, programa de radio del Instituto Mexicano de la Radio (IMER) en el que el escritor Fernando Fernández abordó novedades editoriales y entrevistó a figuras destacadas de la literatura mexicana.

Desde su cuenta de X, Fernández escribió: “Mañana, sábado 27 de diciembre de 2025, a partir de las tres en punto de la tarde, por Horizonte Jazz FM, se transmitirá la última emisión de A Pie de Página. Mi carta de despedida es la entrega más reciente de mi blog”.

En su blog personal, “Siglo en la brisa”, el escritor publicó la entrada “A Pie de Página (2009-2025): despedida”, texto en el que explica que, para la última emisión, conversará con la fotógrafa Paulina Lavista sobre los 60 años de la novela “Farabeuf”, de Salvador Elizondo.

“Durante todas las semanas de poco más de 16 años he tenido el privilegio de conducir, escrupulosamente sin faltar a ninguna de ellas, el espacio de novedades editoriales del Instituto Mexicano de la Radio. Así, varios centenares de hombres y mujeres relacionados con el mundo del libro en el país pasaron por los micrófonos del programa, que se emitió por vez primera en noviembre de 2009, a invitación de quien era entonces directora del IMER, Ana Cecilia Terrazas. Deseo dar las más cumplidas gracias a los directores del Instituto, empezando por ella, por supuesto, que lo puso bajo mi responsabilidad, e incluyendo a Fernando Chamizo, quien encabeza actualmente al IMER, por la gran confianza que siempre depositaron en mi persona y la relación sin tacha que invariablemente mantuvimos durante todo ese tiempo; a los gerentes de Horizonte y de las emisoras a través de las cuales se retransmitió; a los productores del programa, los responsables de los controles técnicos y los administrativos que me han acompañado en la aventura, y especialmente, como no puede ser de otro modo, a las lectoras y los lectores que siguieron con interés las propuestas semanales del espacio radiofónico que concluye el día de mañana”, se lee en la entrada del blog.

El programa tuvo 830 emisiones. El anuncio fue lamentado, en redes sociales, por la escritora Malva Flores: “Mañana se despide el programa que durante más de 16 años animó Fernando Fernández, A Pie de Página. Lamento mucho la clausura de ese espacio que dio acogida a varios de mis libros y proyectos, como a los de tantos que fuimos gentilmente entrevistados por Fernando. El último programa se dedicará a Farabeuf, de Salvador Elizondo, y la entrevista será con Paulina Lavista. Te deseo el mejor de los éxitos en el futuro y muchas gracias, querido Fernando”.

Alberto Ruy Sánchez escribió en su cuenta de X: “Qué lástima que se acabe, Fernando querido”.

“Concluye el mejor programa de la radio pública. Los libros en su máxima expresión... Le deseo lo mejor a mi gran cuate Fernando Fernández, esperando que se anime pronto a crear un espacio similar en la televisión mexicana”, fue el mensaje que le dedicó el arqueólogo Leonardo López Luján.

La última emisión de A Pie de Página será este 27 de diciembre, a las 15:00 horas, en Horizonte 107.9 FM.

En su carta, Fernández se despide: “Yo me tomo un descanso; hago una pausa con la esperanza de volver a los sugestivos y estimulantes ámbitos radiofónicos en una fecha no muy apartada del día de hoy”.