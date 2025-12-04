Más Información

Una corte federal de apelaciones suspendió este jueves de manera temporal la orden en primera instancia para que las tropas de la Guardia Nacional se retiren de la capital de Estados Unidos la próxima semana.

La jueza distrital Jia Cobb falló el mes pasado que la orden del presidente Donald Trump de desplegar miles de tropas de la Guardia Nacional en Washington era ilegal.

Cobb ordenó finalizar el despliegue el 11 de diciembre, pero suspendió la medida por 21 días para permitir a la administración Trump presentar una apelación.

Un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones para el circuito de Washington concedió la solicitud de suspender la orden de la jueza Cobb. Aclaró en el fallo que no es una decisión de fondo.

Trump ha enviado tropas de la Guardia Nacional a Washington, Los Angeles y Memphis, controladas por demócratas, con el argumento de combatir la criminalidad.

Jueces federales suspendieron temporalmente el envío de las tropas a Chicago y Portland, otras dos ciudades con gobiernos demócratas. Se espera que la Corte Suprema indique si las acciones son ilegales.

En agosto, Trump ordenó que más de dos mil miembros de la Guardia Nacional patrullaran Washington.

Brian Schwalb, fiscal general para la capital de Estados Unidos, presentó la demanda en septiembre en un intento por poner fin al despliegue de la Guardia Nacional.

En opinión de Cobb, el gobierno federal había actuado "en contra de la ley".

