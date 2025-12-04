Más Información

Senado avala en lo general Ley de Aguas en medio de acusaciones; continúa debate en lo particular

Senado avala en lo general Ley de Aguas en medio de acusaciones; continúa debate en lo particular

En medio del desorden Serrat se retira de su charla en la FIL Guadalajara pero regresa

En medio del desorden Serrat se retira de su charla en la FIL Guadalajara pero regresa

Sheinbaum en Washington y su participación en el sorteo que definirá Copa Mundial FIFA 2026; cuándo, cómo, quiénes y en dónde

Sheinbaum en Washington y su participación en el sorteo que definirá Copa Mundial FIFA 2026; cuándo, cómo, quiénes y en dónde

Consejo Mexicano de Negocios presenta 38 proyectos de inversión a Sheinbaum; pide menos trámites y más seguridad

Consejo Mexicano de Negocios presenta 38 proyectos de inversión a Sheinbaum; pide menos trámites y más seguridad

Sheinbaum alista viaje a Washington y primer encuentro con Trump; así han sido sus giras internacionales como Presidenta

Sheinbaum alista viaje a Washington y primer encuentro con Trump; así han sido sus giras internacionales como Presidenta

T-MEC seguirá y México avanza en revisión, afirma Ebrard; “no hay manera de no seguir adelante”, dice

T-MEC seguirá y México avanza en revisión, afirma Ebrard; “no hay manera de no seguir adelante”, dice

Por 24 horas, Ley de Aguas convierte San Lázaro en ring de acusaciones, insultos y jaloneos; así se vivió el debate

Por 24 horas, Ley de Aguas convierte San Lázaro en ring de acusaciones, insultos y jaloneos; así se vivió el debate

Sheinbaum invita al Zócalo capitalino este 6 de diciembre para celebrar 7 años de la 4T; "nuestro movimiento es enorme", resalta

Sheinbaum invita al Zócalo capitalino este 6 de diciembre para celebrar 7 años de la 4T; "nuestro movimiento es enorme", resalta

"La Reina del Pacífico" acusa omisión de FGR en entrega de inmuebles; sobrina de Félix Gallardo reclama sus bienes desde 2014

"La Reina del Pacífico" acusa omisión de FGR en entrega de inmuebles; sobrina de Félix Gallardo reclama sus bienes desde 2014

Los desafíos de Ernestina Godoy en la FGR; especialistas urgen despolitizar, profesionalizar y combatir la impunidad

Los desafíos de Ernestina Godoy en la FGR; especialistas urgen despolitizar, profesionalizar y combatir la impunidad

Congreso de Guanajuato aprueba matrimonio igualitario; castigan terapias de conversión sexual en menores de edad

Congreso de Guanajuato aprueba matrimonio igualitario; castigan terapias de conversión sexual en menores de edad

…pero rechazan nuevamente despenalizar el aborto; avalan archivar iniciativas sobre derechos reproductivos

…pero rechazan nuevamente despenalizar el aborto; avalan archivar iniciativas sobre derechos reproductivos

Washington.- planea ampliar a más de 30 el número de países sujetos a su prohibición de viajes, de acuerdo con el anunció dado este jueves por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

Durante una entrevista televisiva con Fox News, Noem evitó confirmar si la nueva cifra alcanzaría a más de 32 países o los nombres de todas las naciones, pero señaló que el presidente continúa evaluando "qué naciones incluir por motivos de seguridad".

El gobierno mantiene desde junio una proclamación que prohíbe el ingreso de ciudadanos de 12 países y restringe el de otros siete, con el argumento de prevenir la entrada de "terroristas extranjeros" y otras amenazas.

Lee también

Las medidas afectan tanto a inmigrantes como a visitantes temporales, incluidos turistas, estudiantes y viajeros de negocios.

Noem no detalló qué países podrían sumarse a la lista, pero justificó la ampliación en la falta de Gobiernos estables capaces de proporcionar información fiable sobre sus ciudadanos.

Trump vetaría entrada de hasta 36 países

Durante la última semana, distintos medios estadounidenses han adelantado que la administración de Trump estudia vetar la entrada de ciudadanos de hasta 36 países adicionales, de acuerdo con fuentes anónimas internas del Departamento de Estado.

Las acciones de prohibición estarían fundamentadas en el ataque armado contra dos miembros de la Guardia Nacional el pasado miércoles en la capital estadounidense.

El ataque mantiene en el centro al sospechoso, que es un ciudadano afgano que llegó a Estados Unidos en 2021 bajo un programa de reasentamiento que, según la Administración Trump, carecía de controles suficientes.

Lee también

Tras el incidente, el mandatario prometió suspender de forma "permanente" la migración procedente de "países del tercer mundo", sin precisar cuáles.

Desde que asumió el cargo en enero, Trump ha impulsado con fuerza la aplicación de la ley migratoria, enviando agentes federales a grandes ciudades demócratas y endureciendo el tratamiento a los solicitantes de asilo en la frontera con México.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/mgm

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Pensión IMSS: ¿Cuál te corresponde por Cesantía o Vejez? Guía por edad y semanas cotizadas. Foto: iStock / summerphotos / PrathanChorruangsak

Pensión IMSS: ¿Cuál te corresponde por Cesantía o Vejez? Guía por edad y semanas cotizadas

Aumento salarial 2026 conoce cuánto subirá tu sueldo desde enero y quiénes recibirán más. Foto: Canva

Aumento salarial 2026: conoce cuánto subirá tu sueldo desde enero y quiénes recibirán más

visa americana/ Foto: iStock

Si inicio mi trámite de visa americana en diciembre de 2025, ¿cuándo me darán cita?

El Formato de Migración para viajes al extranjero ya es digital: Aquí puedes llenarlo y descargarlo. Foto creada con IA

El Formato de Migración para viajes al extranjero ya es digital: Aquí puedes llenarlo y descargarlo

Nueva York/ Foto: AFP

Navidad 2025 en Nueva York: Guía con mejores atracciones, encendido del árbol y fiesta de Año Nuevo