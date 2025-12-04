Washington.- Estados Unidos planea ampliar a más de 30 el número de países sujetos a su prohibición de viajes, de acuerdo con el anunció dado este jueves por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

Durante una entrevista televisiva con Fox News, Noem evitó confirmar si la nueva cifra alcanzaría a más de 32 países o los nombres de todas las naciones, pero señaló que el presidente Donald Trump continúa evaluando "qué naciones incluir por motivos de seguridad".

El gobierno mantiene desde junio una proclamación que prohíbe el ingreso de ciudadanos de 12 países y restringe el de otros siete, con el argumento de prevenir la entrada de "terroristas extranjeros" y otras amenazas.

Las medidas afectan tanto a inmigrantes como a visitantes temporales, incluidos turistas, estudiantes y viajeros de negocios.

Noem no detalló qué países podrían sumarse a la lista, pero justificó la ampliación en la falta de Gobiernos estables capaces de proporcionar información fiable sobre sus ciudadanos.

🚨 BREAKING: In a massive announcement, DHS Sec. Kristi Noem confirms a travel ban on MORE THAN 30 COUNTRIES, per President Trump's orders



AWESOME!



Time to CUT OFF 3rd worlders, on all fronts.



NOEM: "It's over 30. And the president is CONTINUING to evaluate countries." 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/2V6yiv9NdX — Eric Daugherty (@EricLDaugh) December 5, 2025

Trump vetaría entrada de hasta 36 países

Durante la última semana, distintos medios estadounidenses han adelantado que la administración de Trump estudia vetar la entrada de ciudadanos de hasta 36 países adicionales, de acuerdo con fuentes anónimas internas del Departamento de Estado.

Las acciones de prohibición estarían fundamentadas en el ataque armado contra dos miembros de la Guardia Nacional el pasado miércoles en la capital estadounidense.

El ataque mantiene en el centro al sospechoso, que es un ciudadano afgano que llegó a Estados Unidos en 2021 bajo un programa de reasentamiento que, según la Administración Trump, carecía de controles suficientes.

Tras el incidente, el mandatario prometió suspender de forma "permanente" la migración procedente de "países del tercer mundo", sin precisar cuáles.

Desde que asumió el cargo en enero, Trump ha impulsado con fuerza la aplicación de la ley migratoria, enviando agentes federales a grandes ciudades demócratas y endureciendo el tratamiento a los solicitantes de asilo en la frontera con México.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

