El príncipe Enrique, duque de Sussex, hizo una aparición especial en "The Late Show with Stephen Colbert" para un segmento sobre películas navideñas, e ironizó sobre el mandatario Donald Trump: "Escuché que eligieron a un rey".

En febrero,Trump se refirió a sí mismo con el título real en una publicación en Truth Social. La cuenta oficial de Instagram de la Casa Blanca siguió el ejemplo compartiendo una portada falsa de la revista Time que mostraba a Trump con una corona y el titular "Viva el rey". Después, surgió el movimiento "Sin Reyes", cuyos participantes rechazaron lo que, según ellos, son las políticas antidemocráticas y las apropiaciones autoritarias del poder de Trump.

Harry entró entre una ovación de pie después de que Colbert explicara lo imposible que sería encontrarse con un príncipe, como se ha insinuado en muchas películas navideñas. Pero Harry, aparentemente confundido, comentó que "pensó que esta era la audición para 'El Príncipe de Jengibre Salva la Navidad en Nebraska'".

Watch: The real Prince Harry auditions to play a Hallmark Movie Christmas prince in a surprise appearance on tonight's 'The Late Show with Stephen Colbert' pic.twitter.com/NneSqRedbq — LateNighter (@latenightercom) December 4, 2025

En el sketch sobre la supuesta audición añadió: "Me grabaré, volaré a una audición, llegaré a un acuerdo en una demanda infundada con la Casa Blanca, ¡todo lo que hacen ustedes en la televisión!".

"Oye, Harry, yo no hice ninguna de esas cosas", dijo Colbert. "Tal vez por eso te cancelaron", replicó Harry.

El príncipe Harry se refería a un polémico acuerdo de 16 millones de dólares entre Trump y Paramount, la empresa matriz de CBS, por una demanda por difamación relacionada con una entrevista en "60 Minutes" con la entonces candidata presidencial demócrata Kamala Harris.

"Lo siento, Harry. Pareces un buen tipo, pero la vida real no es como esas películas de televisión", replicó Colbert. "No dirijo un hostal sin fines de lucro ni una fábrica de bastones de caramelo con mis tres hermosas hijas. Al menos no desde que el banco embargó la hipoteca la Nochebuena pasada, dejándome tan escéptico que sólo un encuentro casual con un príncipe podría redimir mi fe en las fiestas".

Prince Harry and Stephen Colbert dance on the snow ❄️ ❄️☃️



The official Late Show Prince of Christmas!#PrinceHarry #ColbertLateShow pic.twitter.com/bq1UNtnenh — ChrisBaronSmith (@ChrisBaronSmit1) December 4, 2025

El escenario se transformó en un paraíso invernal detrás de ellos, antes de que Harry abrazara a Colbert, incluso se pusieron a bailar en la nieve falsa en el escenario.

"Harry, sé que quieres esto, pero me temo que te estaba poniendo a prueba, tienes el papel", anunció Colbert, etiquetando al duque como el "príncipe oficial de Navidad del 'Late Show'".

Es la segunda vez que Harry visitaThe Late Show. Su primera aparición, en enero de 2023, mientras promocionaba sus memorias,Spare, le proporcionó al programa su mayor audiencia en dos años y generó titulares internacionales.

