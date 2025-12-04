Más Información

Consejo Mexicano de Negocios presentan 38 proyectos de inversión a Sheinbaum; piden menos trámites y más seguridad

Senado inicia debate sobre Ley de Aguas; Morena y aliados rechazan moción suspensiva propuesta por el PAN

Sheinbaum en Washington y su participación en el sorteo que definirá Copa Mundial FIFA 2026; cuándo, cómo, quiénes y en dónde

Sheinbaum alista viaje a Washington y primer encuentro con Trump; así han sido sus giras internacionales como Presidenta

T-MEC seguirá y México avanza en revisión, afirma Ebrard; “no hay manera de no seguir adelante”, dice

Por 24 horas, Ley de Aguas convierte San Lázaro en ring de acusaciones, insultos y jaloneos; así se vivió el debate

Sheinbaum invita al Zócalo capitalino este 6 de diciembre para celebrar 7 años de la 4T; "nuestro movimiento es enorme", resalta

Revocan visa al alcalde del municipio de San Felipe en Baja California; EU retira documento sin explicar motivos

"La Reina del Pacífico" acusa omisión de FGR en entrega de inmuebles; sobrina de Félix Gallardo reclama sus bienes desde 2014

Los desafíos de Ernestina Godoy en la FGR; especialistas urgen despolitizar, profesionalizar y combatir la impunidad

Congreso de Guanajuato aprueba matrimonio igualitario; castigan terapias de conversión sexual en menores de edad

…pero rechazan nuevamente despenalizar el aborto; avalan archivar iniciativas sobre derechos reproductivos

El príncipe Enrique, duque de Sussex, hizo una aparición especial en "The Late Show with Stephen Colbert" para un segmento sobre películas navideñas, e ironizó sobre el mandatario Donald Trump: "Escuché que eligieron a un rey".

En febrero,Trump se refirió a sí mismo con el título real en una publicación en Truth Social. La cuenta oficial de Instagram de la Casa Blanca siguió el ejemplo compartiendo una portada falsa de la revista Time que mostraba a Trump con una corona y el titular "Viva el rey". Después, surgió el movimiento "Sin Reyes", cuyos participantes rechazaron lo que, según ellos, son las políticas antidemocráticas y las apropiaciones autoritarias del poder de Trump.

Harry entró entre una ovación de pie después de que Colbert explicara lo imposible que sería encontrarse con un príncipe, como se ha insinuado en muchas películas navideñas. Pero Harry, aparentemente confundido, comentó que "pensó que esta era la audición para 'El Príncipe de Jengibre Salva la Navidad en Nebraska'".

En el sketch sobre la supuesta audición añadió: "Me grabaré, volaré a una audición, llegaré a un acuerdo en una demanda infundada con la Casa Blanca, ¡todo lo que hacen ustedes en la televisión!".

"Oye, Harry, yo no hice ninguna de esas cosas", dijo Colbert. "Tal vez por eso te cancelaron", replicó Harry.

El príncipe Harry se refería a un polémico acuerdo de 16 millones de dólares entre Trump y Paramount, la empresa matriz de CBS, por una demanda por difamación relacionada con una entrevista en "60 Minutes" con la entonces candidata presidencial demócrata Kamala Harris.

"Lo siento, Harry. Pareces un buen tipo, pero la vida real no es como esas películas de televisión", replicó Colbert. "No dirijo un hostal sin fines de lucro ni una fábrica de bastones de caramelo con mis tres hermosas hijas. Al menos no desde que el banco embargó la hipoteca la Nochebuena pasada, dejándome tan escéptico que sólo un encuentro casual con un príncipe podría redimir mi fe en las fiestas".

El escenario se transformó en un paraíso invernal detrás de ellos, antes de que Harry abrazara a Colbert, incluso se pusieron a bailar en la nieve falsa en el escenario.

"Harry, sé que quieres esto, pero me temo que te estaba poniendo a prueba, tienes el papel", anunció Colbert, etiquetando al duque como el "príncipe oficial de Navidad del 'Late Show'".

Es la segunda vez que Harry visitaThe Late Show. Su primera aparición, en enero de 2023, mientras promocionaba sus memorias,Spare, le proporcionó al programa su mayor audiencia en dos años y generó titulares internacionales.

