El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planea anunciar antes de Navidad la composición del nuevo gobierno para la Franja de Gaza, con el fin de avanzar a una nueva fase de su plan de paz, informó este jueves el medio Axios.

La segunda fase del plan, firmado en octubre, contempla la formación de un gobierno tecnocrático sin presencia de Hamas y la creación de una junta de supervisión liderada por el propio Trump.

Según señalaron a Axios funcionarios estadounidenses, el Ejecutivo de Gaza estará compuesto por entre 12 y 15 palestinos con experiencia en gestión y negocios, no afiliados a Hamas, Fatah ni a ningún otro partido palestino.

Lee también "No hubo orden de 'matar a todos'" en ataque a presunta narcolancha, dice almirante ante legisladores de EU

Algunos de los candidatos residen actualmente en Gaza, mientras que otros vivieron allí en el pasado y regresarán para formar parte del nuevo gobierno.

Dicho gobierno estará supervisado por la llamada Junta de Paz, que presidirá Trump y que contará con aproximadamente 10 líderes de países árabes y occidentales.

El sol se pone tras las ruinas de edificios destruidos y filas de tiendas de campaña de familias desplazadas en el norte de la ciudad de Gaza, Franja de Gaza, el 18 de noviembre de 2025. Foto: EFE/Archivo

Netanyahu viajará a EU para afinar segunda fase del plan

La junta tendrá un organismo ejecutivo en el que participarán, entre otros, el ex primer ministro británico Tony Blair y los asesores de la Casa Blanca Steve Witkoff y Jared Kushner.

Según el mismo medio, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, viajará próximamente a Estados Unidos para abordar con Trump esta segunda fase, que también implica la retirada de Israel de la mayor parte de la Franja y el despliegue de una Fuerza de Estabilización Internacional (FSI), ya autorizada por el Consejo de Seguridad de la ONU.

Lee también Casa Blanca presentará planes para nuevo salón de baile antes de que termine el año

Indonesia, Azerbaiyán, Egipto y Turquía están dispuestos a contribuir con tropas a la FSI, afirma Axios.

La primera fase comenzó en octubre con la entrada en vigor del alto el fuego, aunque desde entonces los ataques israelíes han causado la muerte de más de 300 palestinos.

La liberación de los rehenes de Hamas está prácticamente completada, a falta de la devolución de los restos de un secuestrado fallecido.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

es/mgm