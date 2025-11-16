Más Información

Miami. El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este domingo que designará como organización terrorista extranjera (FTO, en inglés) al , en medio del creciente despliegue militar en el Caribe.

La designación será efectiva a partir del 24 de noviembre.

"Con sede en Venezuela, el Cartel de los Soles está dirigido por Nicolás Maduro y otros altos cargos del régimen ilegítimo de Maduro que han corrompido al ejército, los servicios de inteligencia, el poder legislativo y el poder judicial de Venezuela", señala el Departamento en un comunicado.

"Ni Maduro ni sus compinches representan al gobierno legítimo de Venezuela. El Cartel de los Soles, junto con otras organizaciones terroristas extranjeras designadas, como el Tren de Aragua y el Cartel de Sinaloa, son responsables de la violencia terrorista en todo nuestro hemisferio, así como del tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Europa".

El pasado 25 de julio, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ya había designado al Cartel de los Soles como una organización terrorista internacional.

El régimen de Maduro asegura que el Cártel de los Soles es una invención. Países como Ecuador, Perú, Paraguay y Argentina ya han designado al cártel como terrorista.

