El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que afronta un juicio por corrupción, anunció el domingo que había presentado una solicitud formal de indulto al presidente Isaac Herzog, alegando que los prolongados procesos judiciales están dividiendo al país.

El presidente estadounidense, Donald Trump, le escribió a Herzog a principios de este mes para pedirle que indultara a Netanyahu, quien ha negado repetidamente haber cometido irregularidades en los procesos judiciales en curso.

La oficina del presidente israelí indicó el domingo que “se trata de una solicitud extraordinaria que conlleva importantes implicaciones”. “Tras recibir todas las opiniones pertinentes, el presidente considerará la solicitud de forma responsable y sincera”, manifestó un comunicado.

Aunque afirmó querer llevar el juicio hasta el final para demostrar su inocencia, Netanyahu justificó posteriormente esta solicitud en nombre del “interés público” en un video difundido por sus servicios, en el que destacó los “enormes retos” a los que se enfrenta el país.

“La continuación del juicio nos está desgarrando por dentro, provocando profundas divisiones e intensificando las fracturas”, argumentó el primer ministro en su video, en un contexto de fuertes divisiones políticas entre sus partidarios y detractores.

“Estoy convencido, como muchos otros en el país, de que la finalización inmediata del juicio contribuirá en gran medida a calmar las tensiones y a promover la reconciliación general que nuestro país tanto necesita”, prosiguió.

