Más Información

AMLO reaparece en redes; presenta su nuevo libro "Grandeza"

AMLO reaparece en redes; presenta su nuevo libro "Grandeza"

Guerra Mayitos vs Chapitos desata incendios forestales

Guerra Mayitos vs Chapitos desata incendios forestales

El Sistema Nacional Anticorrupción es como un llamado a misa, acusa la presidenta del Consejo Ciudadano

El Sistema Nacional Anticorrupción es como un llamado a misa, acusa la presidenta del Consejo Ciudadano

“Nueva Corte debe tender puentes con los ciudadanos”

“Nueva Corte debe tender puentes con los ciudadanos”

La pobreza laboral se ensaña con 17 ciudades, revela Inegi

La pobreza laboral se ensaña con 17 ciudades, revela Inegi

Ruinas mazatecas, un tesoro oculto

Ruinas mazatecas, un tesoro oculto

Sheinbaum supervisa Tren Maya de carga en Quintana Roo; destaca que bajarán los precios en productos

Sheinbaum supervisa Tren Maya de carga en Quintana Roo; destaca que bajarán los precios en productos

Llegan los primeros cambios en FGR con Ernestina Godoy; Héctor Elizalde va a AIC y César Oliveros a FEMDO

Llegan los primeros cambios en FGR con Ernestina Godoy; Héctor Elizalde va a AIC y César Oliveros a FEMDO

Calderón afirma que los gobiernos del PAN han sido los mejores en lo que va del siglo en México; "con todo y limitaciones y errores"

Calderón afirma que los gobiernos del PAN han sido los mejores en lo que va del siglo en México; "con todo y limitaciones y errores"

Carlos Ímaz me demandó por daño moral, asegura Xóchitl Gálvez; "primero hay que tener moral", dice

Carlos Ímaz me demandó por daño moral, asegura Xóchitl Gálvez; "primero hay que tener moral", dice

Polémicas de Miss Universo: México en las Naciones Unidas del glamour

Polémicas de Miss Universo: México en las Naciones Unidas del glamour

Mis teorías conspirativas: adelanto de Horacio Castellanos Moya

Mis teorías conspirativas: adelanto de Horacio Castellanos Moya

El primer ministro de Israel, , que afronta un , anunció el domingo que había presentado una solicitud formal de indulto al presidente Isaac Herzog, alegando que los prolongados procesos judiciales están dividiendo al país.

El presidente estadounidense, , le escribió a Herzog a principios de este mes para pedirle que indultara a Netanyahu, quien ha negado repetidamente haber cometido irregularidades en los procesos judiciales en curso.

La oficina del presidente israelí indicó el domingo que “se trata de una solicitud extraordinaria que conlleva importantes implicaciones”. “Tras recibir todas las opiniones pertinentes, el presidente considerará la solicitud de forma responsable y sincera”, manifestó un comunicado.

Lee también

Aunque afirmó querer llevar el hasta el final para demostrar su, Netanyahu justificó posteriormente esta solicitud en nombre del “interés público” en un video difundido por sus servicios, en el que destacó los “enormes retos” a los que se enfrenta el país.

“La continuación del juicio nos está desgarrando por dentro, provocando profundas divisiones e intensificando las ”, argumentó el primer ministro en su video, en un contexto de fuertes divisiones políticas entre sus partidarios y detractores.

“Estoy convencido, como muchos otros en el país, de que la finalización inmediata del juicio contribuirá en gran medida a calmar las y a promover la reconciliación general que nuestro país tanto necesita”, prosiguió.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Bienestar lanza nuevo apoyo de $1,900 pesos: quién lo puede pedir y cuándo inicia el registro. Foto: Canva / Secretaría de Bienestar

Bienestar lanza nuevo apoyo de $1,900 pesos: quién lo puede pedir y cuándo inicia el registro

INAPAM: confirma requisitos, edad exacta y si debes renovar la tarjeta en diciembre 2025. Foto: Adobe / INAPAM

INAPAM: confirma requisitos, edad exacta y si debes renovar la tarjeta en diciembre 2025

Visa H-2B/ iStock/ PeopleImages/ welcomia

¿Sueñas con trabajar en Estados Unidos? Conoce todas las visas que lo hacen posible

Visa americana. iStock/ Andrea Izzotti

¿Por qué te niegan la visa americana de turista? 10 errores que nadie te contó

Parques Nacionales. Foto: iStock/Nikolas_jkd

Visitar parques nacionales en Estados Unidos será más caro: Conoce los precios 2026