Cuernavaca, Mor.- Una jueza federal concedió una suspensión provisional al exgobernador Graco Ramírez Garrido Abreu para impedir que el Congreso de Morelos ejecute el juicio político en su contra, aun si la Legislatura lo declara responsable.

Ramírez Garrido promovió el amparo 1490/2026 en el Juzgado Cuarto de Distrito por el cual argumentó violaciones a la Constitución local y a la Ley de Responsabilidades. Con su recurso buscaba detener todo el procedimiento, pero la jueza le recordó que no puede suspenderse un juicio político porque la ley lo reconoce como proceso válido.

Aun así, el juez estableció un límite contundente: el Congreso puede seguir con las etapas internas, pero tiene prohibido dictar resolución final o ejecutar sanciones hasta que se resuelva el amparo.

En octubre pasado la solicitud del juicio político contra el exgobernador Graco Ramírez Abreu fue turnada a la Comisión de Gobernación y Gran Jurado para su estudio y resolución de procedencia o improcedencia.

El presidente de la Junta Política y de Gobierno del Congreso local, Daniel Martínez Terrazas informó que por unanimidad de los coordinadores parlamentarios se determinó seguir con el proceso legislativo, luego de que el 15 de octubre venció el plazo para que la Junta Política resolviera dicha solicitud.

El Congreso de Morelos admitió el juicio político en febrero de 2020 contra Graco Ramírez por retener la ministración de recursos al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), así como a la Fiscalía General del Estado (FGE), correspondientes al ejercicio fiscal 2018.

