Moscú. El presidente de Rusia, , advirtió este lunes a su homólogo estadounidense, , de su intención de revisar su postura y algunos acuerdos alcanzados en la etapa anterior de negociaciones sobre Ucrania tras un ataque de Kiev a una de sus residencias, informó el Kremlin.

Según dijo a la prensa Yuri Ushakov, asesor de política internacional de la Presidencia rusa, durante la conversación telefónica que mantuvieron hoy ambos líderes, Trump estaba “indignado” por lo ocurrido y dijo que “no se podía ni imaginar una acción tan descabellada” por parte de .

“Por supuesto, Vladímir Putin llamó la atención de Donald Trump sobre el hecho de que, casi inmediatamente después de lo que la parte estadounidense considera una ronda de negociaciones exitosa en , el régimen de Kiev lanzó un ataque terrorista con a gran escala, un ataque contra la residencia presidencial rusa en la región de Nóvgorod”, dijo Ushakov.

El jefe del Kremlin afirmó que estas acciones “terroristas” no se quedarían sin respuesta de y que la parte estadounidense señaló que eso también influirá en sus “enfoques en el contexto de trabajo con (el presidente de Ucrania, Volodimir) Zelensky”.

En este sentido, según Ushakov, Trump se congratuló de no haber entregado misiles Tomahawk a Kiev.

El asesor del Kremlin aseguró que la conversación telefónica con Trump, la segunda en 24 horas que mantienen ambos líderes, fue “amistosa” y concluyó con la intención de las partes de continuar sus contactos.

La Casa Blanca también aludió a la llamada entre Trump y Putin, pero no hizo referencia al supuesto ataque ucraniano.

Según la portavoz , se trató de una “llamada positiva con el presidente Putin en relación con Ucrania”.

La llamada se produjo tras la reunión entre Trump y Zelensky, el domingo, en Mar-a-Lago-Florida, donde ambos líderes se mostraron “optimistas”, aunque sin alcanzar aún un acuerdo sobre el plan de paz para poner fin a la ruso-ucraniana.

En lo que va de 2025, Putin y Trump han hablado por teléfono 10 veces y una vez se han reunido en una cumbre en Alaska, resumió.

Según el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, Kiev atacó la residencia de Putin en la región de Nóvgorod con 91 drones en la noche del 28 al 29 de diciembre.

Agregó que todos los drones fueron destruidos y no se reportaron víctimas ni daños por la caída de sus fragmentos.

El jefe de la diplomacia rusa ya adelantó que revisaría su postura en las negociaciones de paz debido a ese ataque.

TEMAS RELACIONADOS

