Moscú. Rusia acusó el lunes a Ucrania de haber lanzado drones contra una residencia oficial de Vladimir Putin, situada entre Moscú y San Petersburgo, y anunció que “revisará” su postura negociadora para poner fin a la guerra tras este “ataque terrorista”. El presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, rechazó haber lanzado un ataque y acusó a Putin de buscar “pretextos” para “socavar los esfuerzos de paz”.

“En la noche del 28 al 29 de diciembre de 2025 el régimen de Kiev lanzó un ataque terrorista con 91 vehículos aéreos no tripulados de largo alcance contra la residencia estatal del presidente de Rusia en la región de Nóvgorod”, dijo el canciller ruso, Serguéi Lavrov, citado por las agencias rusas.

Agregó que todos los drones lanzados por Kiev fueron destruidos y no se reportaron víctimas ni daños por la caída de sus fragmentos.

El jefe de la diplomacia rusa enfatizó que esa acción “se cometió durante unas intensas negociaciones entre Rusia y Estados Unidos para resolver el conflicto ucraniano”.

Lavrov aseguró que Moscú no tiene intención de retirarse del proceso de negociación con Washington, pero revisará su postura en lo que respecta al arreglo ucraniano.

“Dada la completa degeneración del régimen criminal de Kiev, que ha virado hacia una política de terrorismo de Estado, se reconsiderarán las posiciones negociadoras de Rusia”, dijo.

Además, adelantó que las acciones de Kiev “no se quedarán impunes”.

“Se han determinado los objetivos de los ataques de represalia y el momento en el que las Fuerzas Armadas rusas los implementarán”, aseguró el ministro.

El viceministro de Exteriores ruso, Alexandr Grushkó, acusó a las autoridades de Kiev de cometer “provocaciones” para intentar frustrar las negociaciones de paz, cuando el proceso entra en una fase “delicada de búsqueda de soluciones”.

Volodímir Zelensky. Foto: Captura de pantalla @ZelenskyyUa

“Declaraciones peligrosas”

En X, el presidente Zelensky acusó a Rusia de “usar declaraciones peligrosas para socavar los logros de nuestros esfuerzos diplomáticos con el equipo del presidente [estadounidense, Donald] Trump”.

El mandatario aseguró que la acusación de un ataque contra una residencia de Putin es “una completa fabricación, que busca justificar ataques adicionales contra Ucrania, incluyendo Kiev, así como el rechazo ruso para tomar los pasos necesarios a fin de acabar con la guerra. Son las típicas mentiras rusas”.

Zelensky alegó que los rusos ya han atacado Kiev en el pasado, “incluyendo el edificio del gabinete de Ministros”.

Aseveró que “Ucrania no da pasos que puedan socavar la diplomacia. Al contrario, Rusia siempre da esos pasos. Es una de las muchas diferencias entre nosotros”.

Zelensky llamó a la comunidad internacional a “no permanecer en silencio. No podermos permitir que Rusia socave el esfuerzo para lograr una paz duradera”.