Más Información

Sheinbaum anuncia incorporación de Miguel Torruco Garza a su gobierno; sustituirá a Esthela Damián en Subsecretaría de Prevención

Sheinbaum anuncia incorporación de Miguel Torruco Garza a su gobierno; sustituirá a Esthela Damián en Subsecretaría de Prevención

Cae "Luki", líder de grupo delictivo en Macuspana; está relacionado con homicidios y extorsión

Cae "Luki", líder de grupo delictivo en Macuspana; está relacionado con homicidios y extorsión

"El tren venía muy fuerte, no sabemos si se quedó sin frenos"; pasajero narra momento del descarrilamiento del Tren Interoceánico

"El tren venía muy fuerte, no sabemos si se quedó sin frenos"; pasajero narra momento del descarrilamiento del Tren Interoceánico

Celebra Gobierno fin de la huelga de Cananea que “no fue sencillo”; destaca exigencia a Grupo México sobre Río Sonora

Celebra Gobierno fin de la huelga de Cananea que “no fue sencillo”; destaca exigencia a Grupo México sobre Río Sonora

Anthony Joshua sufre un fuerte accidente automovilístico; reportan dos personas fallecidas

Anthony Joshua sufre un fuerte accidente automovilístico; reportan dos personas fallecidas

Pelícanos y cigüeñas también visitan Lago de Texcoco; el parque es hermoso, dice Sheinbaum

Pelícanos y cigüeñas también visitan Lago de Texcoco; el parque es hermoso, dice Sheinbaum

PAN gastó 4.7 millones pesos en su relanzamiento; tiene organizador de eventos favorito

PAN gastó 4.7 millones pesos en su relanzamiento; tiene organizador de eventos favorito

Alito Moreno pide pausar y auditar obras ferroviarias con participación de Amílcar Olán; acusa “irresponsabilidad criminal”

Alito Moreno pide pausar y auditar obras ferroviarias con participación de Amílcar Olán; acusa “irresponsabilidad criminal”

Empresa compró seguro para el Tren Interoceánico; es por 10 millones de pesos

Empresa compró seguro para el Tren Interoceánico; es por 10 millones de pesos

“25 para el 25” llegará a países sin acuerdos con México; Taibo revela cómo repartirán libros en Argentina, Ecuador, Perú y El Salvador

“25 para el 25” llegará a países sin acuerdos con México; Taibo revela cómo repartirán libros en Argentina, Ecuador, Perú y El Salvador

Lo que viene en 2026 a la Metrópoli; mira las prospectivas 2026

Lo que viene en 2026 a la Metrópoli; mira las prospectivas 2026

Afectados por lluvias en Iztapalapa aún esperan ayuda

Afectados por lluvias en Iztapalapa aún esperan ayuda

Moscú. acusó el lunes a Ucrania de haber lanzado drones contra una residencia oficial de , situada entre Moscú y San Petersburgo, y anunció que “revisará” su postura negociadora para poner fin a la guerra tras este “ataque terrorista”. El presidente ucraniano, , rechazó haber lanzado un ataque y acusó a Putin de buscar “pretextos” para “socavar los esfuerzos de paz”.

“En la noche del 28 al 29 de diciembre de 2025 el régimen de Kiev lanzó un ataque terrorista con 91 vehículos aéreos no tripulados de largo alcance contra la residencia estatal del presidente de Rusia en la región de Nóvgorod”, dijo el canciller ruso, Serguéi Lavrov, citado por las agencias rusas.

Agregó que todos los drones lanzados por fueron destruidos y no se reportaron víctimas ni daños por la caída de sus fragmentos.

Lee también

El jefe de la diplomacia rusa enfatizó que esa acción “se cometió durante unas intensas negociaciones entre Rusia y para resolver el conflicto ucraniano”.

Lavrov aseguró que Moscú no tiene intención de retirarse del proceso de negociación con , pero revisará su postura en lo que respecta al arreglo ucraniano.

“Dada la completa degeneración del régimen criminal de Kiev, que ha virado hacia una política de terrorismo de Estado, se reconsiderarán las posiciones negociadoras de Rusia”, dijo.

Lee también

Además, adelantó que las acciones de “no se quedarán impunes”.

“Se han determinado los objetivos de los ataques de represalia y el momento en el que las Fuerzas Armadas rusas los implementarán”, aseguró el ministro.

El viceministro de Exteriores ruso, Alexandr Grushkó, acusó a las autoridades de Kiev de cometer “provocaciones” para intentar frustrar las negociaciones de paz, cuando el proceso entra en una fase “delicada de búsqueda de soluciones”.

Lee también

Volodímir Zelensky. Foto: Captura de pantalla @ZelenskyyUa
Volodímir Zelensky. Foto: Captura de pantalla @ZelenskyyUa

“Declaraciones peligrosas”

En X, el presidente Zelensky acusó a Rusia de “usar declaraciones peligrosas para socavar los logros de nuestros esfuerzos diplomáticos con el equipo del presidente [estadounidense, Donald] ”.

El mandatario aseguró que la acusación de un ataque contra una residencia de Putin es “una completa fabricación, que busca justificar ataques adicionales contra Ucrania, incluyendo Kiev, así como el rechazo ruso para tomar los pasos necesarios a fin de acabar con la guerra. Son las típicas mentiras rusas”.

Zelensky alegó que los rusos ya han atacado Kiev en el pasado, “incluyendo el edificio del gabinete de Ministros”.

Lee también

Aseveró que “Ucrania no da pasos que puedan socavar la diplomacia. Al contrario, Rusia siempre da esos pasos. Es una de las muchas diferencias entre nosotros”.

Zelensky llamó a la comunidad internacional a “no permanecer en silencio. No podermos permitir que Rusia socave el esfuerzo para lograr una”.

           Únete a nuestro canal               ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

INAPAM 2026 confirman edad mínima y requisitos para tramitar la tarjeta de adultos mayores. Foto: Especial

INAPAM 2026: confirman edad mínima y requisitos para tramitar la tarjeta de adultos mayores

USCIS. Foto: Chat GPT

USCIS cambia las reglas del juego: así será el nuevo proceso para visas de trabajo H‑1B

Visa americana. Foto: iStock

Estados Unidos dejará de emitir visas en 2026 para 39 países: ¿México está en la lista?

Pensión Bienestar 2026 Revelan quiénes podrían quedarse sin el apoyo de $6,200. Foto: Especial / Secretaría de Bienestar

Pensión Bienestar 2026: Revelan quiénes podrían quedarse sin el apoyo de $6,200

Infonavit: ¿Cómo sacar mi dinero si no quiero una casa? Requisitos y guía sencilla del trámite. Foto: iStock / Prostock-Studio / Infonavit

Así puedes sacar tu dinero del Infonavit sin comprar una casa. Requisitos