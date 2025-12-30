Más Información
FGR investiga caja negra del Tren Interoceánico y concluye necropsias; despliega peritos en 13 especialidades
A 50 días del Plan Michoacán, detienen a 278 personas; realizan recorridos a empacadoras e industrias cítricas
Prueba piloto para afiliar a trabajadores de plataformas digitales aún no termina, explica IMSS; acciones continúan, dice
Detienen y vinculan a proceso Alejandro Baruc “N” en Uruapan, Michoacán; podría estar relacionado con el asesinato de Carlos Manzo
Emiten alerta en seis estados por robo de cilindro con gas cloro; advierten por alto nivel de toxicidad
Ataque a tiros en marisquería del Centro Histórico deja un muerto y un herido; agresor escapa a bordo de motocicleta
La FGR reconoció que no cuenta con información precisa de predios que pudieran ser crematorios clandestinos ligados al crimen organizado; Estados Unidos utilizará sus embajadas para presionar ante lo que llama “crisis de migración masiva”; Cuánto cuesta la fiesta de Año Nuevo en un hotel de lujo en CDMX.
