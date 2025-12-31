Más Información
El gobierno de Estados Unidos atacó otras tres supuestas narcolanchas en aguas internacionales y afirmó haber asesinado a tres “narcoterroristas”. Otros de los que viajaban en las embarcaciones “saltaron por la borda”.
En un post en X, el Comando Sur de Estados Unidos dijo que, bajo la dirección del secretario de Guerra Pete Hegseth, “la Fuerza Operativa Conjunta Southern Spear llevó a cabo ataques cinéticos contra tres embarcaciones dedicadas al narcotráfico que viajaban en convoy” el 30 de diciembre.
El Comando no detalló si el ataque se registró en El Caribe o el Pacífico. “a inteligencia confirmó que las embarcaciones transitaban por rutas conocidas de narcotráfico y que habían transferido narcóticos entre las tres embarcaciones antes de los ataques. Tres narcoterroristas a bordo de la primera embarcación murieron en el primer enfrentamiento”.
Sin embargo, detalló que otros “narcoterroristas”, cuyo número no reveló, “abandonaron las otras dos embarcaciones, saltando por la borda y alejándose antes de que los enfrentamientos posteriores hundieran sus respectivas embarcaciones”.
El Comando dijo que notificó a la Guardia Costera de Estados Unidos “para que activara el sistema de búsqueda y rescate”.
El post no indica si los sobrevivientes ya fueron rescatados.
Hasta ahora, el gobierno de Donald Trump ha atacado más de una treintena de embarcaciones, con saldo de más de un centenar de muertos, en El Caribe y El Pacífico, como parte de su lucha contra el tráfico de drogas.
Las operaciones han desatado polémica y críticas de expertos en derecho internacional que advierten que se trata de “ejecuciones extrajudiciales”.
Además, Trump informó que atacó un muelle en Venezuela donde botes eran cargados con droga. De acuerdo con medios estadounidenses, la operación fue encabezada por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y tuvo por objetivo atacar una zona donde opera el Tren de Aragua, clasificado por Estados Unidos como organización terrorista extranjera.
