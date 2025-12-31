En plena temporada vacacional, autoridades de salud de Estados Unidos confirmaron la presencia de sarampión, una enfermedad altamente contagiosa, en aeropuertos con alto tránsito internacional.

Los reportes encendieron las alertas sanitarias ante el riesgo de propagación durante la temporada alta de viajes.

El Departamento de Salud de Nueva Jersey (NJDOH) informó que el 12 de diciembre se identificó un caso de sarampión en un pasajero que transitó por las terminales B y C del Aeropuerto Internacional Newark Liberty.

El virus, que se transmite por el aire, puede diseminarse cuando una persona infectada tose o estornuda y permanecer suspendido hasta dos horas después de que abandona un espacio cerrado.

De acuerdo con el comunicado oficial, "los síntomas del sarampión incluyen fiebre alta, tos, secreción nasal, ojos rojos y llorosos y un sarpullido que generalmente aparece entre tres y cinco días después de que comienzan los síntomas". La descripción añade que "La erupción generalmente comienza como manchas rojas planas que aparecen en la cara en la línea del cabello y se extienden hacia abajo hasta el cuello, el torso, los brazos, las piernas y los pies".

Casos confirmados en terminales internacionales elevan el riesgo de contagio entre viajeros.

Las autoridades sanitarias recomendaron que quienes crean haber estado expuestos o presenten síntomas se comuniquen primero con su proveedor de atención médica antes de acudir a un hospital o centro asistencial. En ese contexto, el NJDOH señaló que "El NJDOH está trabajando en colaboración con los funcionarios de salud locales en el rastreo de contactos continuo y en los esfuerzos para notificar a las personas que podrían haber estado expuestas e identificar exposiciones adicionales que puedan haber ocurrido".

El organismo indicó que el mayor riesgo recae sobre personas que no cuentan con el esquema de vacunación completo o que no han tenido sarampión con anterioridad. En lo que va del año, Nueva Jersey ha confirmado 11 casos de esta enfermedad.

Otro caso fue detectado el 11 de diciembre en el Aeropuerto Internacional Boston Logan. Según el comunicado, la persona viajó en el vuelo 2384 de American Airlines desde Dallas-Fort Worth y permaneció en la terminal B.

"El visitante se alojó en el hotel DoubleTree by Hilton Boston-Westborough, en Westborough, y abandonó el estado el 12 de diciembre a través del aeropuerto Logan, a las 21:19, en el vuelo 117 de JetBlue con destino a Las Vegas".

La alerta coincide con un incremento significativo del tránsito aéreo. La Asociación Americana del Automóvil (AAA) estima que 8.03 millones de viajeros se desplazarán en avión por Estados Unidos durante la temporada navideña.

A nivel nacional, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) reportaron que hasta el 23 de diciembre se habían contabilizado 2 mil 12 casos de sarampión en Estados Unidos.

En relación con las medidas de prevención, la comisionada del DPH de Connecticut, la Dra. Manisha Juthani, subrayó la importancia de la inmunización. "La mejor manera de proteger a sus hijos y a usted mismo del sarampión es vacunándose", escribió en una declaración, según informó Fox News Digital. La funcionaria añadió que "Una dosis de la vacuna contra el sarampión tiene una eficacia de aproximadamente el 93%, mientras que dos dosis tienen una eficacia de aproximadamente el 97%".

