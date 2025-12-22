TUXTLA GUTIÉRREZ. CHIS.- Chiapas confirmó 80 casos de sarampión, distribuidos en 19 municipios y 30 localidades; el 80 por ciento de esos casos se localizan en poblaciones de la región Altos de la entidad, informó Omar Gómez Cruz, secretario estatal de Salud.

Como medida emergente, Salud de Chiapas y los 124 ayuntamientos ampliaron la instalación de módulos de vacunación en inmuebles y plazas públicas para enfrentar la enfermedad.

Asimismo, en las recientes horas la secretaría estatal de Salud emitió un exhorto urgente a los 124 municipios de la entidad para que suspendan actividades masivas.

Esta medida institucional entró en vigor ayer domingo y se mantendrá, de manera inicial, hasta el 20 de marzo de 2026

En los módulos de vacunación contra el sarampión también se aplican biológicos contra influenza y Covid-19, principalmente, aunque en algunos también se tiene contra rubéola, parotiditis y neumococo, como el habilitado en Tapachula, ubicado en los límites con Guatemala.

El secretario Gómez Cruz, destacó en conferencia de prensa que la pronta respuesta institucional permitió ayer domingo aplicar la cifra de 16 mil 802 dosis en un sólo día.

“En Chiapas está contenido el sarampión, en 85 por ciento -del territorio- no tenemos brotes hasta ahora ”, afirmó.

El titular de Salud precisó que el año pasado, al inicio del gobierno actual, se tenía un rezago en cobertura del 40 por ciento en vacunación universal, a la fecha esa cifra ronda el 75 por ciento, con más de 5 millones de vacunas aplicadas que ha evitado que en Chiapas no haya brotes explosivos como en otros lugares.

Con el objetivo de crear una barrera sanitaria, agregó, se han visitado, casa por casa, más de 167,677 viviendas que corresponden a 269 localidades, y hasta el momento en Chiapas se han aplicado 829,601 dosis contra el sarampión.

Orlando García Morales, director de Salud Pública Estatal, dijo que se ha exhortado a los ayuntamientos a suspender actividades masivas, aunque reconoció que el objetivo no es cancelar concentraciones.

El propósito, indicó, es reducir los riesgos de contagio, en particular en poblaciones con altos índices de casos, como en comunidades de la región Altos de Chiapas y parte de la Metropolitana.

Manifestó que "sabemos que no vamos a poder contener", sobre todo en estas fechas, es imposible decirle a la población y entraríamos en una situación muy difícil y no es el objetivo.

La finalidad, explicó, es que se disminuya, al menos, en un 50 por ciento las concentraciones masivas y con ello se disminuirá la velocidad de la transmisión del virus.

Orlando García aseguró que hay una vigilancia epidemiológica permanente, y en la medida que bajen los contagios también disminuirán las medidas sanitarias.

