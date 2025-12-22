Más Información

Asesinan a Raymundo Cabrera Díaz; fungía como coordinador regional del IMSS-Bienestar en Chilpancingo

Asesinan a Raymundo Cabrera Díaz; fungía como coordinador regional del IMSS-Bienestar en Chilpancingo

Raúl Rocha pierde criterio de oportunidad; tribunal señala que no ha comparecido ninguna vez

Raúl Rocha pierde criterio de oportunidad; tribunal señala que no ha comparecido ninguna vez

Suplantan identidad del IMPI; Santiago Nieto alista denuncia ante FGR

Suplantan identidad del IMPI; Santiago Nieto alista denuncia ante FGR

Encuesta: Eugenio “Gino” Segura aventaja en la contienda por Quintana Roo

Encuesta: Eugenio “Gino” Segura aventaja en la contienda por Quintana Roo

Chingu Amiga vende tacos mexicanos en Corea del Sur: ¿qué ofreció y cómo fue recibido?

Chingu Amiga vende tacos mexicanos en Corea del Sur: ¿qué ofreció y cómo fue recibido?

Las granjas cripto del SME, otro caso de impunidad con Gertz

Las granjas cripto del SME, otro caso de impunidad con Gertz

TUXTLA GUTIÉRREZ. CHIS.- Chiapas confirmó , distribuidos en 19 municipios y 30 localidades; el 80 por ciento de esos casos se localizan en poblaciones de la región Altos de la entidad, informó Omar Gómez Cruz, secretario estatal de Salud.

Como medida emergente, Salud de Chiapas y los 124 ayuntamientos ampliaron la instalación de módulos de en inmuebles y plazas públicas para enfrentar la enfermedad.

Asimismo, en las recientes horas la secretaría estatal de Salud emitió un exhorto urgente a los 124 municipios de la entidad para que suspendan actividades masivas.

Lee también

Esta medida institucional entró en vigor ayer domingo y se mantendrá, de manera inicial, hasta el 20 de marzo de 2026

En los módulos de vacunación contra el sarampión también se aplican biológicos contra influenza y Covid-19, principalmente, aunque en algunos también se tiene contra rubéola, parotiditis y neumococo, como el habilitado en Tapachula, ubicado en los límites con Guatemala.

El secretario Gómez Cruz, destacó en conferencia de prensa que la pronta respuesta institucional permitió ayer domingo aplicar la cifra de 16 mil 802 dosis en un sólo día.

Lee también

“En Chiapas está contenido el sarampión, en 85 por ciento -del territorio- no tenemos brotes hasta ahora ”, afirmó.

El titular de Salud precisó que el año pasado, al inicio del gobierno actual, se tenía un rezago en cobertura del 40 por ciento en vacunación universal, a la fecha esa cifra ronda el 75 por ciento, con más de 5 millones de vacunas aplicadas que ha evitado que en Chiapas no haya brotes explosivos como en otros lugares.

Con el objetivo de crear una barrera sanitaria, agregó, se han visitado, casa por casa, más de 167,677 viviendas que corresponden a 269 localidades, y hasta el momento en Chiapas se han aplicado 829,601 dosis contra el sarampión.

Lee también

Orlando García Morales, director de Salud Pública Estatal, dijo que se ha exhortado a los ayuntamientos a suspender actividades masivas, aunque reconoció que el objetivo no es cancelar concentraciones.

El propósito, indicó, es reducir los riesgos de contagio, en particular en poblaciones con altos índices de casos, como en comunidades de la región Altos de Chiapas y parte de la Metropolitana.

Manifestó que "sabemos que no vamos a poder contener", sobre todo en estas fechas, es imposible decirle a la población y entraríamos en una situación muy difícil y no es el objetivo.

Lee también

La finalidad, explicó, es que se disminuya, al menos, en un 50 por ciento las y con ello se disminuirá la velocidad de la transmisión del virus.

Orlando García aseguró que hay una vigilancia epidemiológica permanente, y en la medida que bajen los contagios también disminuirán las medidas sanitarias.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]