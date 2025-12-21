Más Información

La alcaldía Álvaro Obregón y la Secretaría de Salud de la Ciudad reforzaron la aplicación deante los casos registrados en las últimas semanas.

Las dosis se aplican en los kioscos ubicados al exterior de las estaciones del Metro Observatorio y Barranca del Muerto, así como del Cablebús Vasco de Quiroga, en un horario de lunes a viernes de 8:30 a 14:30 horas. La atención se ofrece durante el mes de diciembre y hasta el 2 de enero, excepto los días 25 de diciembre y 1 de enero.

El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que puede prevenirse mediante la . Se transmite por el aire y por contacto directo, y puede afectar principalmente a niñas, niños y personas que no cuentan con su esquema de vacunación completo.

Entre los principales síntomas destacan fiebre alta; tos, escurrimiento nasal o congestión; ojos rojos y llorosos; aparición de manchas o erupciones en la piel, generalmente iniciando en el rostro y extendiéndose al cuerpo; malestar general.

En caso de presentar esta sintomatología se debe limitar el contacto con otras personas, evitar automedicarse, acudir de inmediato al centro de salud más cercano para valoración médica.

La alcaldía Álvaro Obregón hace un llamado a madres, padres y personas cuidadoras a verificar y atender las recomendaciones de las autoridades de salud.

