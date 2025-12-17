Mérida, Yucatán.- El gobernador del Estado, Joaquín Díaz Mena, aseguró que Yucatán se encuentra fuera de peligro por la influenza AH3N2 subclado K, conocida como la “supergripe”, de la cual se ha presentado un solo caso en el país.

Sin embargo, Díaz Mena pidió a los yucatecos conservar la calma, pues no se descarta que sea un problema de salud actual por la temporada invernal.

Durante su conferencia matutina mensual, el Gobernador compartió que desde el inicio de la temporada invernal 2025–2026, todas las unidades de salud cuentan con abasto suficiente de vacunas contra COVID-19, influenza y neumococo.

“Con este procedimiento se atiende cualquier situación de riesgo, pues Yucatán se encuentra fuera de alarma sanitaria, aunque se recuerda mantenerse prevenidos en caso de síntomas de riesgo”, manifestó.

Invitó a los yucatecos a acudir a vacunarse en alguna de las más de 140 módulos y, en caso de presentar síntomas de infección respiratoria aguda como fiebre, tos, dolor de garganta o malestar general, asistir de manera oportuna a la unidad de salud más cercana para recibir diagnóstico y atención adecuados.

