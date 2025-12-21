Sarampión en Chiapas: ¿cuáles son los síntomas, cómo se contagia y qué hacer para prevenirlo?

Más Información

El sistema de salud en Chiapas se mantiene en vigilancia epidemiológica luego de que se identificaran 45 casos sospechosos de sarampión en la entidad. Ante este panorama, la activó un aviso epidemiológico y reforzó las acciones preventivas para evitar la expansión de esta enfermedad infecciosa, considerada de alta transmisibilidad.

Sarampión en México. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL
Dentro de las recomendaciones de la Secretaría de Salud, se solicitó a los gobiernos municipales evitar la organización de concentraciones públicas como ferias, fiestas decembrinas, desfiles, eventos deportivos y otras actividades que impliquen aglomeraciones, durante el periodo del 21 de diciembre al 20 de marzo.

Sarampión en México. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL
Además, se pidió a hospitales, clínicas y consultorios —tanto del sector público como privado— extremar la vigilancia médica, identificar de manera temprana posibles casos de sarampión, notificar de inmediato a las áreas de epidemiología y garantizar el aislamiento de pacientes con síntomas compatibles.

¿Qué es el sarampión?

De acuerdo con la Secretaría de Salud, el sarampión es una infección viral que se propaga principalmente a través del aire, mediante pequeñas gotas de saliva que se liberan al toser o estornudar. Su facilidad de transmisión lo convierte en un riesgo importante para comunidades con esquemas de vacunación incompletos, aunque es una enfermedad prevenible.

Sarampión en México. Foto: Especial
¿Cuáles son los síntomas del sarampión?

Según Mayo Clinic, los síntomas del sarampión suelen aparecer entre 10 y 14 días después del contacto con el virus del sarampión. Entre los más comunes se encuentran:

  • Fiebre
  • Tos persistente
  • Secreción nasal
  • Dolor o irritación de garganta
  • Enrojecimiento e inflamación de los ojos
  • Manchas de Koplik (pequeñas manchas blanquecinas dentro de la boca)
  • Erupción cutánea extensa formada por manchas planas que pueden unirse

¿Cómo prevenir el sarampión?

Las personas infectadas con sarampión pueden transmitir el virus desde días antes hasta después de que aparece el sarpullido. Por esta razón, es indispensable permanecer en casa, evitar el contacto con otras personas y seguir las medidas de aislamiento.

Aplicación de vacunas:La vacunación contra el sarampión sigue siendo la herramienta más eficaz de prevención. Existen dos esquemas principales:

  • Vacuna triple viral (SRP): incluida en la vacunación infantil, protege contra sarampión, rubéola y paperas.
  • Vacuna doble viral (SR): recomendada para adolescentes y adultos que no cuenten con un registro claro de vacunación.
De agosto a la fecha se han aplicado alrededor de 720 mil dosis de vacuna contra el sarampión en la Ciudad. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL
- Con información de Fredy Martín

