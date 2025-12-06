Ante el registro de cinco nuevos casos de sarampión que se reportaron en las últimas semanas, se mantiene la alerta en la Ciudad de México y no se declara el cierre del brote, como se tenía previsto para noviembre pasado, explicó la secretaria de Salud Pública, Nadine Gasman Zylbermann.

“No lo cerramos, salieron los casos y seguimos en alerta. Empieza la cuenta para el número de semanas que se necesitan para decir que ya no hay”, explicó.

El pasado 31 de octubre, la secretaria dio a conocer que en las siete semanas previas no se habían registrado más casos de sarampión, por lo que el 23 de noviembre se podría haber declarado el cierre del brote de sarampión en la Ciudad de México. Sin embargo, esta semana la dependencia notificó que se registraron cinco casos nuevos de habitantes de las alcaldías Álvaro Obregón y Cuajimalpa.

En entrevista con EL UNIVERSAL, detalló que las cinco personas no estaban vacunadas, por lo que advirtió la importancia de completar esquemas de vacunación.

Las personas enfermas son una mujer de 46 años, una niña de nueve, una mujer de 28 y un hombre de 50 años, todos de la alcaldía Alvaro Obregón, además de un hombre de 43 años habitante de Cuajimalpa. Únicamente dos de ellos son familiares.

“La verdad es que ninguna de estas cinco personas tiene vacunas, ninguno ha estado vacunado, dos son familia y tres viven en la misma área”, señaló.

Ante esto, la secretaria de Salud capitalina indicó que las autoridades dieron inicio a los barridos territoriales para detectar si hay más personas con síntomas de sarampión en viviendas, comercios y rutas de movilidad en las 50 manzanas de los alrededores de cada casa donde se registraron los casos.

“Hemos estado haciendo un cerco sanitario para vacunar a todas las personas que no están vacunadas en estas mismas 50 manzanas. También, como hay tres casos en una colonia, estamos ampliando el cerco sanitario a toda la colonia que está más afectada y estamos reforzando todavía más nuestra campaña de vacunación para asegurar lo más importante: que la gente se vacune”, enfatizó.

Estudio epidemiológico

Nadine Gasman indicó que se reforzará la vacunación en puntos específicos como la estación del Cablebús cercana a La Mexicana (Vasco de Quiroga), en la gran carpa de Santa Fe y en la cooperativa Palo Alto, entre otros espacios de la zona, para aumentar la cantidad de población vacunada.

Resaltó que se está realizando un estudio epidemiológico sobre estos cinco casos, pues señaló que no se tiene registrada la fuente de contagio específico, ya que se trata de gente con mucha movilidad.

“La verdad es que no hay una fuente de contagio específico, es gente que se mueve, algunos de ellos mucho, gente que ha ido al Estado de México, pero realmente estamos todavía en ese proceso de identificar las rutas, de dónde salió el contagio. Tenemos un caso de una persona de 46 años y una de 50 que son hermanos, entonces ahí uno contagió al otro”, precisó.

La secretaria dio a conocer que de agosto a la fecha se han aplicado alrededor de 720 mil dosis de vacuna contra el sarampión en la Ciudad de México.

“Vamos a seguir vacunando, nos es muy importante que la gente sepa que las vacunas están disponibles, que son seguras y que se tienen que acercar a los lugares de vacunación para hacer este esfuerzo”, agregó.

Las personas también pueden llamar al 079 para conocer el centro de salud al que pueden acudir para vacunarse.