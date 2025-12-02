Más Información

Se registra en México boom de migrantes asiáticos

La mañanera de Sheinbaum, 2 de diciembre, minuto a minuto

Suman remesas siete meses de caída continua

Van contra trata en estaciones de autobuses

Dua Lipa cierra con amor su Radical Optimism Tour en el Estadio GNP; cantó "Bésame mucho" de Consuelo Velázquez

Protestas violentas, tácticas rebasadas: la CDMX no ha aprendido a contener marchas

, titular de la Secretaría de Bienestar, aseguró que el programa “está cumpliendo el objetivo”, y hasta el momento se han brindado 8 millones 818 mil 488 consultas personalizadas y gratuitas para las personas derechohabientes.

En la conferencia mañanera de la presidenta de este martes 2 de diciembre en Palacio Nacional, Montiel Reyes destacó que Salud Casa por Casa atiende a todas las personas y personas con discapacidad que ya cuentan con su pensión.

Montiel resaltó la información que recaba el personal de salud de manera digital, que le va a servir al país para “planear hacia adelante”. Mencionó además que se les otorgará la receta médica con los medicamentos que van a necesitar.

“Hemos recorrido muchos territorios, colonias, por todo el país, es un territorio muy amplio y complejo para su recorrido y se han realizado este número de consultas que, estoy segura, está cumpliendo el objetivo que nuestra Presidenta nos marcó; que este programa sea el programa de prevención más importante del mundo”, dijo la secretaria de Bienestar.

Agradeció a las personas que les reciben muy bien a los , y les agradeció mucho que abren las puertas de su casa al personal de salud.

