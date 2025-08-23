La secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes informó que se reunió con su equipo de trabajo para detallar y dar seguimiento del avance del programa Salud Casa Por Casa, el cual está llegando a distintas partes del país con personal de salud calificado para atender a personas que no pueden desplazarse a sus clínicas.

“En #Acapulco realizamos una reunión de evaluación para dar seguimiento al avance del programa #SaludCasaPorCasa, reafirmando nuestro compromiso de llevar atención y prevención de la salud directamente a los hogares de personas #AdultasMayores y con #Discapacidad”, escribió la titular.

A través de redes sociales, la secretaría del Bienestar compartió fotografías de la reunión junto a Jesús Valencia e Iván Hernández Díaz, delegado federal de los programas para el Bienestar en Guerrero.

En otras ocasiones, la titular ha compartido que con el programa Salud Casa Por Casa, servidoras y Servidores de la Salud recorren el país para brindar atención médica y preventiva a personas adultas mayores y personas con discapacidad.

De hecho, hasta el 24 de julio de 2025, el programa había llegado a 1.9 millones de viviendas, según informó Montiel Reyes tras una mesa de trabajo junto al titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Zoé Robledo y a las y los delegados de ambas instituciones en todo el país, para fortalecer la coordinación territorial del programa Salud Casa Por Casa.

