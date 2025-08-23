Se forma tormenta tropical "Fernand" en el Atlántico central; prevén lluvias en México por onda tropical

Más Información
La Comisión Nacional de Agua (Conagua) informó esta tarde que se formó la tormenta tropical "Fernand" en el Atlántico central.
En su último reporte detalla que el centro de "Fernand" se localiza a 655 km al sur-sureste de la isla Bermuda y a 2 mil 660 km al este-noreste de las costas de Quintana Roo. Hasta el momento y debido a su desplazamiento, no representa peligro para territorio nacional.
La tormenta tropical se desplaza hacia el norte a 24 km/h con vientos máximos sostenidos de 65 km/h y rachas de 85 km/h.
La Conagua detalló que para los próximos días, Fernand se mantendrá como tormenta tropical hasta el 27 de agosto, que se pronostica se convierta en una tormenta subtropical.
México espera lluvias en varios estados
En territorio mexicano ocurren una serie de fenómenos meteorológicos que provocarán lluvias fuertes y chubascos acompañados de descargas eléctricas, esto debido a la onda tropical número 24 y 25, así como un monzón mexicano y una canal de baja presión.
A través de un comunicado, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), informó que para lo que resta de este sábado y la mañana del domingo 24 de agosto, se esperan lluvias de distintas intensidades en los estados de:
- Nuevo León (oriente)
- Tamaulipas (norte y oeste)
- Guanajuato (suroeste)
- Durango
- Zacatecas
- Aguascalientes
- San Luis Potosí
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Guerrero
- Oaxaca
- Querétaro
- Estado de México
- Ciudad de México
- Morelos
- Puebla
- Veracruz
- Chiapas
Además informó que se pronostican chubascos y algunas lluvias aisladas en:
- Sinaloa
- Coahuila
- Hidalgo
- Tlaxcala
- Baja California Sur
- Sonora
- Chihuahua
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
- Baja California
Ante estas condiciones climáticas, el SMN alertó que las lluvias pronosticadas pueden originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.
