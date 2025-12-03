La Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México dio a conocer que durante la última semana se confirmaron cinco casos de sarampión en la capital, por lo que anunció el refuerzo de acciones de prevención y vacunación para proteger a la ciudadanía.

En un comunicado, la dependencia indicó que se ha intensificado la campaña de campo en las alcaldías Álvaro Obregón y Cuajimalpa, donde se concentra la reciente cadena de transmisión, por lo que también se ampliarán los puestos fijos de vacunación y se trabajará en espacios de alta concentración para llegar a un mayor número de personas.

Debido a la cercanía geográfica, las autoridades de la CDMX trabajan de forma coordinada con el Gobierno del Estado de México para impulsar acciones conjuntas y lograr un mayor impacto en la población.

Ante este panorama, la dependencia hizo un llamado para acudir a vacunarse, desde menores de 12 meses hasta personas de 49 años.

A finales de octubre pasado, la secretaria de Salud Pública, Nadine Gasman Zylbermann, dio a conocer que en las siete semanas previas no se habían registrado más casos de sarampión en la Ciudad de México, por lo que adelantó que el 23 de noviembre se declararía el cierre del brote de sarampión, tras los seis casos que se reportaron a principios de año.

“El sector salud ha trabajado reforzando la vigilancia epidemiológica, rastreo de contactos y establecimiento de cercos sanitarios; mantiene un monitoreo permanente para retomar el brote, recabar información completa, identificar rutas críticas y actuar de manera oportuna”, precisó la Secretaría en un comunicado publicado la noche de este 3 de diciembre.

Recordó que las acciones de prevención y control de la transmisión se realizan de forma conjunta y coordinada entre todas las instituciones del sector salud, entre la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México, IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar, reforzando el trabajo interinstitucional del sector salud.

alm