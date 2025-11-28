Las empresas Alfa Proveedores y Contratistas, S.A. de C.V., en participación conjunta con Leitner Ropeways México, S. de R.L. de C.V, serán los encargados de la construcción de la Línea 4 del Cablebús, que irá por las alcaldías Tlalpan y Coyoacán en la Ciudad de México y que significa un costo de 4 mil 616 millones 879 mil 362 pesos.

La Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) emitió el jueves por la noche, el fallo de la licitación donde participaron también Gami Ingeniería e Instalaciones, así como Jaguar Ingenieros Constructores, S.A. de C.V., en participación conjunta con Recsa Equity, S.A.P.I. de C.V., Regiomontana de Construcción y Servicios, S.A.P.I. de C.V. y Recsa GD3, S.A.P.I. de C.V.

La firma del contrato será el próximo 5 de diciembre, para iniciar los trabajos el día 8 de diciembre de 2025, los cuales tendrán una duración de 731 días naturales.

El Proyecto de la Línea 4 del Cablebús Tlalpan-Coyoacán, se construirá en coordinación con el Gobierno de México y se prevé que el recorrido por las ocho estaciones se dé en un promedio de 40 minutos.

Es importante mencionar que, Alfa Proveedores y Contratistas, S.A. de C.V., en participación conjunta con Leitner Ropeways México, S. de R.L. de C.V, también ganaron el fallo, como lo informó EL UNIVERSAL, para la próxima construcción de la Línea 6 del Cablebús que recorrerá las alcaldías Milpa Alta y Tláhuac.

Hasta el momento son tres líneas de Cablebús que ha anunciado la jefa de Gobierno Clara Brugada, dos de ellas, la 4 y la 6, estarán a cargo de dichas firmas que también construyeron la Línea 2 de Cablebús que corre de Constitución de 1917 a Santa Marta, además del Mexicable líneas 1 y 2 del Estado de México.

