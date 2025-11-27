Tres empresas compiten para llevar a cabo la construcción de la Línea 4 del Cablebús, que correrá por las alcaldías Tlalpan y Coyoacán.

Las firmas que buscan ganar el proyecto que abarca ocho estaciones, según el acta de propuestas a la cual tuvo acceso EL UNIVERSAL, son: Alfa Proveedores y Contratistas S.A. de C.V., en participación conjunta con LEITNER Ropeways México S. de R.L. de C.V., con una propuesta económica de 4 mil 616 millones 879 mil 362 pesos con IVA incluido. Estas edificaron la Línea 2 del Cablebús. La primera, de origen mexicano, y la segunda, italiana cumplieron con los requisitos para entrar en el concurso.

La segunda interesada es Gami Ingeniería e Instalaciones S.A. de C.V., de origen mexicano con presencia en diversos proyectos de movilidad, con una propuesta de costo de 6 mil 711 millones 128 mil 425 pesos con IVA incluido.

Se extiende la movilidad. Fuente: Elaboración propia con información de la Secreatría de Obras y Servicios

La tercera es Jaguar Ingenieros Constructores S.A. de C.V., en participación conjunta con Recsa Equity S.A.P.I. de C.V., Regiomontana de Construcción y Servicios S.A.P.I. de C.V. y Recsa GD3, S.A.P.I. de C.V., con presencia en más de 120 proyectos realizados a nivel nacional e internacional. La propuesta es de 4 mil 959 millones 362 mil 207 pesos con IVA.

La Línea 4 del Cablebús Tlalpan-Coyoacán se construirá en coordinación con la Federación, y de acuerdo con el Gobierno capitalino, el tramo de Pedregal de San Nicolás a Ciudad Universitaria se recorrerá en 40 minutos, con una inversión de 4 mil 754 millones de pesos, de los cuales en este año se ejercerán 2 mil millones. El fallo de la licitación se tiene previsto hoy.

Trayecto y estaciones

La cuarta línea conectará a las personas desde la colonia Pedregal de San Nicolás Cuarta Sección, en Tlalpan, hasta la estación Universidad de la Línea 3 del Metro, en la alcaldía Coyoacán.

Según la convocatoria, la nueva ruta se tiene prevista para iniciar el 8 de diciembre de 2025, con un plazo de ejecución de 36 meses, es decir, tres años.

De acuerdo con el dictamen de factibilidad del proyecto, al cual tuvo acceso EL UNIVERSAL, la estación uno se propone que esté ubicada en el Cetram Universidad, en Coyoacán.

La segunda se situará sobre la avenida del Imán, esquina con la calle Chicomostoc, en la colonia Pedregal de Carrasco, Coyoacán.

La tercera estación se proyecta sobre Insurgentes Sur, esquina avenida del Imán. Entre los detalles se contempla que la edificación sea un paradero elevado que no interrumpa el paso vehicular.

La cuarta se ubicará en Corregidora, esquina con calle Michoacán, colonia Miguel Hidalgo, que deberá convivir con el Mercado Miguel Hidalgo. La quinta, sobre avenida Hidalgo 195, esquina avenida Fuentes Brotantes.

La sexta, en el predio conocido como Deportivo Independencia, en Tlalpan.

En el caso de la estación siete, se propone que se levante sobre la avenida Peto, en la colonia Cultura Maya/López Portillo.

La octava se ubicará en la intersección de las calles Tinum y Dzemul, en la colonia Pedregal de San Nicolás Cuarta Sección.