Un grupo de aproximadamente 35 vecinos del Corredor Águilas, en la colonia Puente Colorado, alcaldía Álvaro Obregón, bloqueó la mañana de este miércoles la vialidad en el cruce de Calzada de las Águilas y Jacarandas, en rechazo al proyecto del Cablebús que se pretende construir en la zona.

De acuerdo con los inconformes, ninguna autoridad de la alcaldía, del gobierno central ni los responsables de la obra han respondido a sus dudas sobre el proyecto, pese a múltiples solicitudes. Los vecinos señalaron que la falta de información pone en riesgo la seguridad de los niños del CACI El Mirador, así como de los usuarios de Los Pilares y de una alberca ubicada en la periferia.

La manifestación inició alrededor de las 07:55 horas. Aunque no cuentan con un dirigente formal, los participantes se organizaron para cerrar el paso vehicular utilizando lazos, cartulinas y una motocicleta particular, lo que generó afectaciones a la circulación en la zona.

Hasta el momento, se mantiene el bloqueo en espera de la presencia de autoridades que atiendan sus demandas y proporcionen información clara sobre el proyecto del Cablebús.

