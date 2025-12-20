Al destacar que son 15 los municipios de Chiapas donde se han registrado hasta el 18 de diciembre, 45 casos de sarampión, de los cinco mil 781 que hay en el país, la Secretaría de Salud del estado pidió a los alcaldes chiapanecos no realizar eventos masivos del 21 de diciembre al 20 de marzo, para contribuir en “la reducción de riesgo de contagio”.

En la circular IS/DSP/APS/017883/2025, la Secretaría de Salud en Chiapas, asegura que son 15 los municipios de Chiapas, con 45 casos: Mitontic, San Cristóbal, San Juan Chamula, Chenalhó, San Juan Cancuc, Zinacantán, San Andrés Larráinzar, San Fernando, Tuxtla, Ocozocoautla, Chiapas de Corzo, Suchiapa, Simojovel, Berriozal y Comitán.

En el documento que va dirigido al alcalde de Tapachula, Yamil Melgar, se le pide colaborar para participar en labores conjuntas con la Secretaría de Salud, para el control de casos, en los programas de vacunación y en las acciones de establecimiento de protocolos de asilamiento en casos de emergencia o riesgos para la salud pública.

Se le pide al alcalde, que se evite realizar eventos masivos, como posadas, ferias, desfiles alegóricos, partidos deportivos y otros, en el periodo que va del 21 de diciembre al 20 de marzo, pero se podrá extenderá “dependiendo de la circulación del virus”.

“Dicha medida de salud pública permitirá la reducción del riesgo de contagio, ralentizar la velocidad de la transmisión y además proteger a la población infantil a través del plan de respuesta rápida para el Control de Brotes de Sarampión”.

La Secretaría de Salud dice: “Es de importancia mencionar que el sarampión es una enfermedad vírica sumamente contagiosa que se propaga con facilidad, cuando una persona infectada respira, tose o estornuda; puede causar síntomas graves , complicaciones severas y permanentes y incluso la muerte”.

