La () informó que, ante el brote de sarampión registrado durante 2025 y como parte de la estrategia nacional de vacunación intensiva, a la fecha se han aplicado 10 millones 316 mil 873 dosis de vacunas contra la enfermedad, lo que, dijo, ha permitido una reducción sostenida de la curva de transmisión a nivel nacional.

A través de un comunicado, la dependencia explicó que los nuevos casos que se han presentado se registran principalmente en comunidades que no cuentan con su esquema completo de vacunación, como Jalisco, Michoacán, Guerrero, Estado de México y la Ciudad de México.

Ante ello, indicó que se instruyó a fortalecer los operativos territoriales, el monitoreo epidemiológico y el acompañamiento técnico federal a las entidades que así lo requieran, con el objetivo de interrumpir de manera definitiva la cadena de contagio.

En ese sentido, las secretarias y secretarios de salud de dichas entidades detallaron que mantienen las acciones de cercos vacunales, que consisten en la vacunación intensiva en 25 manzanas alrededor de la vivienda de los casos confirmados, así como el recorrido casa por casa de brigadas de vacunación en cada municipio en los que se han reportado contagios y el fortalecimiento de las acciones de vigilancia epidemiológica.

Aunado a ello, la Ssa destacó que el pasado 6 de diciembre se llevó a cabo una reunión extraordinaria de coordinación con las y los secretarios de salud de los estados citados con el objetivo de reforzar las acciones de prevención, contención y vacunación en algunas regiones de estas entidades en las que se han registrado casos recientes, particularmente ante la mayor movilidad social prevista durante el mes de diciembre.

Además, resaltó que se cuenta con abasto suficiente de biológicos, los cuales han sido entregados de manera oportuna a los estados y a las instituciones del sector salud, como IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar, para su distribución y aplicación.

Asimismo, hizo un llamado a la población a acudir a vacunarse antes de viajar durante la , como una medida fundamental para protegerse y proteger a los demás.

