Más Información

Elige Jucopo lista de 10 aspirantes a la FGR; la conforman 5 mujeres y 5 hombres

Elige Jucopo lista de 10 aspirantes a la FGR; la conforman 5 mujeres y 5 hombres

Senado ajusta formato de comparecencias de aspirantes a la FGR; así es como funcionará ahora

Senado ajusta formato de comparecencias de aspirantes a la FGR; así es como funcionará ahora

Sheinbaum anuncia arranque de las Farmacias del Bienestar; inician en el Edomex con 500

Sheinbaum anuncia arranque de las Farmacias del Bienestar; inician en el Edomex con 500

Se registra en México boom de migrantes asiáticos

Se registra en México boom de migrantes asiáticos

Ya hay fecha y horario para el México vs Portugal en el Estadio Azteca; el Tricolor también enfrentará a Bélgica

Ya hay fecha y horario para el México vs Portugal en el Estadio Azteca; el Tricolor también enfrentará a Bélgica

Ariadna Montiel: Salud Casa por Casa está cumpliendo el objetivo; van más de 8 millones de consultas

Ariadna Montiel: Salud Casa por Casa está cumpliendo el objetivo; van más de 8 millones de consultas

Martí Batres Guadarrama, director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), informó que quienes vayan en esta temporada decembrina a las sucursales de SuperISSSTE recibirán un 10% de descuento en sus compras.

En el Informe del Gabinete de Salud que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el titular del ISSTE informó:

"En SuperISSSTE vamos a apapachar a las personas que vayan ahora en la temporada decembrina con un 10% de descuento en sus compras, especialmente a quienes forman parte de los programas sociales federales o tengan vales del gobierno de la ciudad", comunicó.

Lee también

Los SuperISSSTE son la cadena de tiendas al servicio de los trabajadores del Estado y público en general, y su objetivo está enfocado en ofrecer productos de la canasta básica a precios bajos.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]