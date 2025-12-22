Más Información

Las granjas cripto del SME, otro caso de impunidad con Gertz

Suplantan identidad del IMPI; Santiago Nieto alista denuncia ante FGR

Cómplice de Raúl Rocha fue detenido y liberado en 2025; se trata de “El Yaicob”

Encuesta: Eugenio “Gino” Segura aventaja en la contienda por Quintana Roo

Poza Rica vive fracturada; sigue reconstrucción tras las inundaciones

Corte perfila aplicar tasa de IVA cero a todos los productos menstruales; ministro argumenta “promoción de la salud pública”

La alcaldía Álvaro Obregón y la Secretaría de Salud de la Ciudad de México reforzaron la aplicación de vacunas contra el sarampión ante los casos registrados en las últimas semanas.

Las dosis del biológico se aplican en los kioscos ubicados al exterior de las estaciones del Metro Observatorio y Barranca del Muerto, así como del Cablebús Vasco de Quiroga, en un horario de lunes a viernes de 8:30 a 14:30 horas. La atención se ofrece durante el mes de diciembre y hasta el 2 de enero, excepto los días 25 de diciembre y 1 de enero.

La demarcación lanzó un llamado a madres, padres y personas cuidadoras a verificar esquemas de vacunación y atender las recomendaciones de las autoridades de salud.

