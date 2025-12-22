La alcaldía Álvaro Obregón y la Secretaría de Salud de la Ciudad de México reforzaron la aplicación de vacunas contra el sarampión ante los casos registrados en las últimas semanas.

Las dosis del biológico se aplican en los kioscos ubicados al exterior de las estaciones del Metro Observatorio y Barranca del Muerto, así como del Cablebús Vasco de Quiroga, en un horario de lunes a viernes de 8:30 a 14:30 horas. La atención se ofrece durante el mes de diciembre y hasta el 2 de enero, excepto los días 25 de diciembre y 1 de enero.

La demarcación lanzó un llamado a madres, padres y personas cuidadoras a verificar esquemas de vacunación y atender las recomendaciones de las autoridades de salud.