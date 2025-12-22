Más Información

Raúl Rocha pierde criterio de oportunidad; tribunal señala que no ha comparecido ninguna vez

Raúl Rocha pierde criterio de oportunidad; tribunal señala que no ha comparecido ninguna vez

A 25 días de la renuncia de Gertz: "Ya merito", dice Sheinbaum para dar a conocer embajada; espera beneplácito

A 25 días de la renuncia de Gertz: "Ya merito", dice Sheinbaum para dar a conocer embajada; espera beneplácito

Las granjas cripto del SME, otro caso de impunidad con Gertz

Las granjas cripto del SME, otro caso de impunidad con Gertz

Suplantan identidad del IMPI; Santiago Nieto alista denuncia ante FGR

Suplantan identidad del IMPI; Santiago Nieto alista denuncia ante FGR

Encuesta: Eugenio “Gino” Segura aventaja en la contienda por Quintana Roo

Encuesta: Eugenio “Gino” Segura aventaja en la contienda por Quintana Roo

Dashia, joven acusada de extorsión, enfrentará proceso en libertad; Citlalli Hernández anuncia cambio de medida cautelar

Dashia, joven acusada de extorsión, enfrentará proceso en libertad; Citlalli Hernández anuncia cambio de medida cautelar

La Fuerza Civil de Nuevo León efectuó la detención de Mario Alberto “N”, alias “El Betito”, sobrino del exlíder del Cártel del Golfo, .

La Secretaría de Seguridad Pública del estado informó que la captura se realizó en el cruce de las avenidas Lázaro Cárdenas y Alfonso Reyes, al sur de Monterrey, donde también fueron detenidos otros presuntos delincuentes que lo acompañaban.

Lee también

Capturan en Monterrey a "El Betito", sobrino de Osiel Cárdenas Guillén; operativo de Fuerza Civil. Foto: Especial
Capturan en Monterrey a "El Betito", sobrino de Osiel Cárdenas Guillén; operativo de Fuerza Civil. Foto: Especial

De acuerdo con la dependencia, el aseguramiento fue resultado de trabajos de inteligencia del Grupo de Coordinación Metropolitana, integrado por corporaciones estatales y federales, entre ellas la Guardia Nacional, la Defensa, el Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía General de la República.

Durante la revisión del vehículo en el que viajaban, una camioneta Cheyenne Z71, las autoridades aseguraron un arma larga, un arma corta, cargadores, cartuchos útiles, droga cristal, una báscula digital y dinero en efectivo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]