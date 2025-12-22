La presidenta Claudia Sheinbaum informó que hubo un aumento de homicidios en Sinaloa, el fin de semana; sin embargo, no dio detalles, y dijo que el gabinete de Seguridad dará un balance en enero de 2026.

“Ayer hubo, en particular en el sur de Sinaloa, en Escuinapa, estos bloqueos y había estado en un promedio de alrededor de 3.5 homicidios diarios, y fue un fin de semana en donde subieron los homicidios. Vamos, la próxima vez que vengan, en enero, a hacer una evaluación del trabajo que se ha hecho en este estado”, dijo.

Sobre las declaraciones realizadas por Ismael “El Mayo” Zambada en Estados Unidos, la mandataria dijo que la Fiscalía General de la República (FGR) será la encargada de hablar del asunto.

Lee también INM inhabilita a elementos por pedir dinero a paisanos; "de inmediato se tomaron cartas en el asunto": Sheinbaum

“La Fiscalía también hizo su propia investigación de esta situación, y también la Fiscalía puede informar con más detalle”, dijo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr