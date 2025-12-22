Más Información

Sheinbaum reconoce aumento de homicidios en Sinaloa; gabinete de Seguridad dará informe en enero, indica

Las granjas cripto del SME, otro caso de impunidad con Gertz

INM inhabilita a elementos por pedir dinero a paisanos; "de inmediato se tomaron cartas en el asunto": Sheinbaum

Suplantan identidad del IMPI; Santiago Nieto alista denuncia ante FGR

Encuesta: Eugenio “Gino” Segura aventaja en la contienda por Quintana Roo

Cómplice de Raúl Rocha fue detenido y liberado en 2025; se trata de “El Yaicob”

La presidenta informó que hubo un , el fin de semana; sin embargo, no dio detalles, y dijo que el gabinete de Seguridad dará un balance en enero de 2026.

“Ayer hubo, en particular en el sur de Sinaloa, en Escuinapa, estos bloqueos y había estado en un promedio de alrededor de 3.5 homicidios diarios, y fue un fin de semana en donde subieron los homicidios. Vamos, la próxima vez que vengan, en enero, a hacer una evaluación del trabajo que se ha hecho en este estado”, dijo.

Sobre las declaraciones realizadas por en Estados Unidos, la mandataria dijo que la Fiscalía General de la República (FGR) será la encargada de hablar del asunto.

“La Fiscalía también hizo su propia investigación de esta situación, y también la Fiscalía puede informar con más detalle”, dijo.

