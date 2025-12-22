Mujeres integrantes del Consejo Indígena Popular de Oaxaca “Ricardo Flores Magón” (CIPO) tomaron los accesos al palacio de gobierno en la capital del estado para exigir respuestas a sus demandas sociales.

Previamente, realizaron una marcha desde la preparatoria número 5 de la UABJO hacia el zócalo de Oaxaca.

La movilización fue acordada durante el encuentro denominado “Mujeres construyendo un mundo sin violencia”, donde abordaron las problemáticas que enfrentan en sus comunidades de origen.

Mujeres del CIPO toman palacio de gobierno de Oaxaca; exigen justicia y atención social. Foto: Especial

Las mujeres del CIPO señalaron que la protesta busca exigir justicia para las víctimas de la violencia machista en todas las regiones del estado, así como el abasto de medicamentos en centros de salud y unidades médicas comunitarias.

Además, demandaron la reparación de caminos y la reducción del costo del transporte público, al considerar que estas carencias afectan directamente su economía.

