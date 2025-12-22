La Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua (SSMAA) del gobierno estatal hidrocálido obtuvo el Premio ICLEI 2025 por las acciones implementadas frente al cambio climático.

El reconocimiento fue otorgado en la categoría Gobierno Local Ambicioso frente al Cambio Climático, gracias al Programa Sello de Bajo Carbono, una iniciativa que impulsa la colaboración entre empresas y gobierno a favor del planeta.

A través de este programa se ha promovido el uso de tecnologías limpias, el ahorro de energía y proyectos de compensación ambiental en áreas naturales protegidas, logrando la reducción de más de 125 mil toneladas de dióxido de carbono (CO₂).

Este galardón demuestra que, en el llamado Gigante de México, es posible generar cambios significativos cuando el sector público y privado suman esfuerzos.

De acuerdo con el comunicado oficial, los beneficios ya se reflejan en un aire más limpio y en la construcción de un futuro sustentable.

El Premio ICLEI 2025 reconoce a gobiernos locales en diversas categorías, entre ellas energías renovables, biodiversidad, desarrollo circular, manejo de residuos, resiliencia, movilidad sustentable, gestión del agua y cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL