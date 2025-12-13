Gripe H3N2: ¿qué vacunas protegen contra la "Súper Gripe"? Esto se sabe

El pasado viernes 12 de diciembre, la Secretaría de Salud dio a conocer que el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) confirmó el primer caso de contagio de "Súper Gripe", causada por el virus Influenza A H3N2 subclado K en una persona dentro del país.

Según el comunicado de la dependencia federal, esto "no representa un motivo de alarma para la población", pues afirman que el paciente contagiado respondió al tratamiento ambulatorio administrado, con medicación antiviral y "ya se encuentra recuperado".

El H3N2 es una variante del virus de la influenza A, que provoca una infección respiratoria aguda y responsable de la gripe estacional a nivel global. Entre sus síntomas destaca la presencia de fiebre superior a los 39°, dolor muscular y en las articulaciones, tos intensa y persistente, pérdida de apetito, congestión nasal y estornudos.

La SSA exhortó a la población más vulnerable a aplicarse las vacunas correspondientes. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

¿Qué vacunas protegen contra este virus?

En esta temporada decembrina, la Secretaría de Salud ha exhortado a la población a aplicarse las vacunas disponibles en la Campaña Nacional de Vacunación Invernal 2025-2026, con el objetivo de protegerse contra infecciones respiratorias estos meses de bajas temperaturas, dependiendo del esquema de vacunación de cada persona.

De acuerdo con la información compartida por el organismo, las dosis que pueden proteger a los ciudadanos de este nuevo virus, proveniente de Reino Unido, son las vacunas que actúan contra el COVID-19, neumococo y la influenza, la cual es tetravalente, es decir, protege contra cuatro cepas del virus: AH1N1, AH3N2 y tipo B.

Estas vacunas son efectivas para reducir los riesgos de contagio, prevenir complicaciones e internamientos y proteger la salud de las mexicanos, principalmente de los grupos vulnerables: niñas y niños menores de 5 años, personas adultas mayores, mujeres embarazadas, personal de salud y personas con enfermedades de riesgo como diabetes, hipertensión, asma, obesidad mórbida, etc.

La Secretaría de Salud afirmó que este contagio no representa un motivo de alarma para la población. Foto: Frida Sánchez

¿En dónde se pueden aplicar estas vacunas?

Para aplicarse estas dosis, es necesario asistir a los centros de salud, unidades médicas y puestos de vacunación instalados por personal del sector público médico, es decir, de las instituciones del Sistema Nacional de Salud: Secretaría de Salud, Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), IMSS-Bienestar, ISSSTE, Petróleos Mexicanos (PEMEX), Secretaría de la Defensa Nacional y Secretaría de Marina.

Para ubicar tu unidad de vacunación más cercana en la CDMX, debes ingresar al sitio web oficial de la Secretaría de Salud, en la sección de "Unidades", una vez dentro solo identifica tu alcaldía y busca la que quede más cerca de tu domicilio. Finalmente, esta campaña de vacunación se llevará a cabo hasta el próximo 3 de abril de 2026 a nivel nacional.

