La Corte Suprema de Estados Unidos bloqueó el martes el despliegue de tropas de la Guardia Nacional en Chicago ordenado por el presidente Donald Trump

Trump alega que la Guardia Nacional es necesaria para combatir el crimen y proteger a los agentes de inmigración y sus instalaciones en la tercera mayor ciudad del país.

La máxima corte, de mayoría conservadora, parecía que el gobierno no había aportado una base legal que justificara tal despliegue, permitida por la ley en circunstancias excepcionales.

