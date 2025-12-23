Más Información
Sheinbaum se reúne con Jane Fraser, CEO de Citi; dialogan sobre las "buenas perspectivas económicas" de México
Encuesta Nacional de Consumo de Drogas 2025: violencia y malestar psicológico afectan más a adolescentes que a adultos
Se mueve consumo de fentanilo, vapeadores y alcohol; mira aquí las claves de la Encuesta Nacional de Drogas
Trump viajó en avión de Epstein al menos 8 veces en la década de 1990, según archivos; no se le acusa de irregularidades
Dan 3 meses más a Fiscalía de Tabasco en investigación contra Hernán Bermúdez, líder de La Barredora; siguen recabando pruebas
Adiós impuesto a videojuegos; Sheinbaum anuncia que ya no va porque es muy difícil distinguir los que tienen violencia
Exhiben presencia del CJNG en la sierra de Michoacán; frustran nuevo ataque con explosivos en Coahuayana
Menor de edad del accidente aéreo de la Semar era de Escárcega, Campeche; iba con quemaduras de consideración
Vinculan a proceso a Tania Flores Guerra, exalcaldesa de Múzquiz, Coahuila; enfrentará investigación por abuso de funciones
La Corte Suprema de Estados Unidos bloqueó el martes el despliegue de tropas de la Guardia Nacional en Chicago ordenado por el presidente Donald Trump
Trump alega que la Guardia Nacional es necesaria para combatir el crimen y proteger a los agentes de inmigración y sus instalaciones en la tercera mayor ciudad del país.
Lee también Agente migratorio es acusado de agredir sexualmente y robar a mujeres en Chicago; enfrenta 10 cargos
La máxima corte, de mayoría conservadora, parecía que el gobierno no había aportado una base legal que justificara tal despliegue, permitida por la ley en circunstancias excepcionales.
