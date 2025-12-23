Un enorme socavón se formó en las orillas de un canal del condado de Shropshire, cerca de Drawbridge, en Inglaterra, y se "tragó" al menos dos embarcaciones, mientras que otras quedaron varadas.

El Servicio de Bomberos y Rescate de Shropshire (SFRS) atendió el llamado de emergencia en la zona de Whitchurch Shropshire cerca de Drawbridge, en donde se reportó la ruptura del Canal de la Unión.

De acuerdo con el reporte de bomberos, el socavón de 50 por 50 metros se formó alrededor de las 4:22 horas del 22 de diciembre.

El derrumbe provocó grandes volúmenes de agua que se filtraban al terreno circundante.

Esta foto aérea, tomada y difundida por el Servicio de Bomberos y Rescate de Shropshire el 22 de diciembre de 2025, muestra embarcaciones en el lecho del canal tras la formación de un socavón a lo largo del Canal de la Unión de Shropshire, que drenó el agua, en la zona de Chemistry de Whitchurch, Shropshire, en el centro de Inglaterra. Foto: AFP

El deslizamiento de tierra provocó que al menos cuatro embarcaciones se vieran afectadas, por lo que los equipos de emergencia ayudaron a más de 10 personas a ponerse a salvo, sin reportarse ningún herido.

Los equipos establecieron inmediatamente sectores de seguridad aguas arriba y aguas abajo y comenzaron a mitigar el flujo de agua utilizando barcazas y sistemas de compuertas.

Al rededor de las 5:17 horas fue declarado como un incidente grave, sin embargo, tres horas más tarde a las 8:30 horas la situación se estabilizó. Pero las embarcaciones tuvieron daño estructural.

Al menos 15 residentes de embarcaciones cercanas fueron reubicados en un centro de bienestar en la antigua comisaría de policía de Whitchurch, de acuerdo con el informe de SFRS.

Barcos dañados tras la ruptura de un sumidero en un canal en Whitchurch, Shropshire, Inglaterra, el lunes 22 de diciembre de 2025. Foto: AP

El Servicio de Bomberos y Rescate de Shropshire pudo confirmar que el incidente en Whitchurch ahora está bajo control y se ha dejado en manos del Consejo de Shropshire.

En la mañana del 23 de diciembre, el subjefe de bomberos, Marc Millward, anunció que el incidente ya no se encuentra en fase de emergencia y que algunos residentes ya regresaron.

