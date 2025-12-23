Más Información

Dan golpe a "Los Chapitos"; caen suegro y cuñado de Iván Archivaldo

Dan golpe a "Los Chapitos"; caen suegro y cuñado de Iván Archivaldo

Encuesta Nacional de Consumo de Drogas 2025: violencia y malestar psicológico afectan más a adolescentes que a adultos

Encuesta Nacional de Consumo de Drogas 2025: violencia y malestar psicológico afectan más a adolescentes que a adultos

Se mueve consumo de fentanilo, vapeadores y alcohol; mira aquí las claves de la Encuesta Nacional de Drogas

Se mueve consumo de fentanilo, vapeadores y alcohol; mira aquí las claves de la Encuesta Nacional de Drogas

En Michoacán se expanden Farmacias del Sombrero; diputada dice que son legado de Carlos Manzo

En Michoacán se expanden Farmacias del Sombrero; diputada dice que son legado de Carlos Manzo

Trump viajó en avión de Epstein al menos 8 veces en la década de 1990, según archivos; no se le acusa de irregularidades

Trump viajó en avión de Epstein al menos 8 veces en la década de 1990, según archivos; no se le acusa de irregularidades

Adiós impuesto a videojuegos; Sheinbaum anuncia que ya no va porque es muy difícil distinguir los que tienen violencia

Adiós impuesto a videojuegos; Sheinbaum anuncia que ya no va porque es muy difícil distinguir los que tienen violencia

Exhiben presencia del CJNG en la sierra de Michoacán; frustran nuevo ataque con explosivos en Coahuayana

Exhiben presencia del CJNG en la sierra de Michoacán; frustran nuevo ataque con explosivos en Coahuayana

Menor de edad del accidente aéreo de la Semar era de Escárcega, Campeche; iba con quemaduras de consideración

Menor de edad del accidente aéreo de la Semar era de Escárcega, Campeche; iba con quemaduras de consideración

Vinculan a proceso a Tania Flores Guerra, exalcaldesa de Múzquiz, Coahuila; enfrentará investigación por abuso de funciones

Vinculan a proceso a Tania Flores Guerra, exalcaldesa de Múzquiz, Coahuila; enfrentará investigación por abuso de funciones

Era de Sinaloa el asesinado en restaurante de la Zona Rosa; su pareja lo identifica

Era de Sinaloa el asesinado en restaurante de la Zona Rosa; su pareja lo identifica

Pedro Salmerón acusa a Román Meyer de engañar a AMLO

Pedro Salmerón acusa a Román Meyer de engañar a AMLO

Sheinbaum reacciona a caravana navideña de presunto grupo criminal en Guerrero; gabinete de Seguridad dará información, dice

Sheinbaum reacciona a caravana navideña de presunto grupo criminal en Guerrero; gabinete de Seguridad dará información, dice

Un enorme socavón se formó en las orillas de un canal del condado de Shropshire, cerca de Drawbridge, en , y se "tragó" al menos dos embarcaciones, mientras que otras quedaron varadas.

El Servicio de Bomberos y Rescate de Shropshire (SFRS) atendió el llamado de emergencia en la zona de cerca de Drawbridge, en donde se reportó la ruptura del Canal de la Unión.

De acuerdo con el reporte de , el socavón de 50 por 50 metros se formó alrededor de las 4:22 horas del 22 de diciembre.

El provocó grandes volúmenes de agua que se filtraban al terreno circundante.

Esta foto aérea, tomada y difundida por el Servicio de Bomberos y Rescate de Shropshire el 22 de diciembre de 2025, muestra embarcaciones en el lecho del canal tras la formación de un socavón a lo largo del Canal de la Unión de Shropshire, que drenó el agua, en la zona de Chemistry de Whitchurch, Shropshire, en el centro de Inglaterra. Foto: AFP
Esta foto aérea, tomada y difundida por el Servicio de Bomberos y Rescate de Shropshire el 22 de diciembre de 2025, muestra embarcaciones en el lecho del canal tras la formación de un socavón a lo largo del Canal de la Unión de Shropshire, que drenó el agua, en la zona de Chemistry de Whitchurch, Shropshire, en el centro de Inglaterra. Foto: AFP

El deslizamiento de tierra provocó que al menos cuatro embarcaciones se vieran afectadas, por lo que los equipos de emergencia ayudaron a más de 10 personas a ponerse a salvo, sin reportarse ningún herido.

Lee también

Los equipos establecieron inmediatamente sectores de seguridad aguas arriba y aguas abajo y comenzaron a mitigar el flujo de agua utilizando barcazas y sistemas de compuertas.

Esta foto aérea, tomada y difundida por el Servicio de Bomberos y Rescate de Shropshire el 22 de diciembre de 2025, muestra embarcaciones en el lecho del canal tras la formación de un socavón a lo largo del Canal de la Unión de Shropshire, que drenó el agua, en la zona de Chemistry de Whitchurch, Shropshire, en el centro de Inglaterra. Foto: AFP
Esta foto aérea, tomada y difundida por el Servicio de Bomberos y Rescate de Shropshire el 22 de diciembre de 2025, muestra embarcaciones en el lecho del canal tras la formación de un socavón a lo largo del Canal de la Unión de Shropshire, que drenó el agua, en la zona de Chemistry de Whitchurch, Shropshire, en el centro de Inglaterra. Foto: AFP

Al rededor de las 5:17 horas fue declarado como un incidente grave, sin embargo, tres horas más tarde a las 8:30 horas la situación se estabilizó. Pero las embarcaciones tuvieron daño estructural.

Al menos 15 residentes de cercanas fueron reubicados en un centro de bienestar en la antigua comisaría de policía de Whitchurch, de acuerdo con el informe de SFRS.

Lee también

Barcos dañados tras la ruptura de un sumidero en un canal en Whitchurch, Shropshire, Inglaterra, el lunes 22 de diciembre de 2025. Foto: AP
Barcos dañados tras la ruptura de un sumidero en un canal en Whitchurch, Shropshire, Inglaterra, el lunes 22 de diciembre de 2025. Foto: AP

El Servicio de Bomberos y Rescate de Shropshire pudo confirmar que el incidente en Whitchurch ahora está bajo control y se ha dejado en manos del Consejo de Shropshire.

En la mañana del 23 de diciembre, el subjefe de bomberos, Marc Millward, anunció que el incidente ya no se encuentra en fase de emergencia y que algunos residentes ya regresaron.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Infonavit: ¿Cómo sacar mi dinero si no quiero una casa? Requisitos y guía sencilla del trámite. Foto: iStock / Prostock-Studio / Infonavit

Así puedes sacar tu dinero del Infonavit sin comprar una casa. Requisitos

Pago doble para pensionados en enero quiénes lo reciben, fecha y monto exacto. Foto: iStock / carlosrojas20 / Edgar BJ / Banco del Bienestar

¿Qué pensionados recibirán pago doble en ENERO? Fecha y monto

visa americana. Foto: iStock

La ciudad donde tardarás más en tramitar la visa americana por primera vez (no es CDMX)

Canadá. iStock/ Julia Dorian

Canadá elimina límite generacional: ¿Qué significa? Nuevas reglas de ciudadanía explicadas

Navidad y Año Nuevo en San Francisco. Foto: Chat GPT

Navidad y Año Nuevo en San Francisco: ¿Qué hacer? Mejores atracciones de temporada