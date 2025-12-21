León, Gto.- Elementos de Bomberos descubrieron el cuerpo calcinado de una persona cuando apagaban el fuego de un pastizal en un predio de la colonia Granja Las Amalias.

La Fiscalía General del Estado confirmó el hallazgo de la persona fallecida, y precisó que realizan las pruebas periciales forenses para determinar el sexo e identidad de la víctima.

Agentes de Investigación Criminal acudieron al predio para procesar la escena la tarde de este 21 de diciembre de 2025, tras el reporte de la unidad de Bomberos del municipio de León sobre la localización de un cuerpo humano en la calle Bárbara Paulina.

Los bomberos atendían el reporte de una quema de hierba seca y al realizar las maniobras para remover el pasto quemado se percataron de la existencia de restos humanos en aparente descomposición y calcinados cerca de una barda de la zona habitacional.

Peritos recogieron fragmentos para la necropsia legal en la sede central del Servicio Médico Forense.

Por la noche de este sábado, otra persona privada de la vida fue encontrada en un sembradío de cebollas, cerca de la colonia San Juan de Abajo, a un lado de la autopista León-Aguascalientes.

Vecinos del camino al balneario de La Providencia reportaron al sistema 911 la localización de un hombre joven muerto a unos pasos de un canal de riego. El fallecido estaba semidesnudo y tenía huellas de violencia.

La FGE señaló que se inició una Carpeta de Investigación para determinar las circunstancias de los hechos y la causa de muerte.

