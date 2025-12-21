Ciudad Obregón, Sonora.- Tras celebrarse la audiencia de individualización de la pena por el delito de homicidio calificado con ventaja, cometido en perjuicio de Teodoro Guadalupe “N”, en Ciudad Obregón, la Fiscalía de Sonora logró que un tribunal impusiera 25 años de prisión a los hermanos Maritza Janeth “N” y Luis Miguel “N”.

Los hechos los cometieron el 4 de agosto de 2024, alrededor de las 22.30 horas, en la vía pública ubicada en la calle Tabasco entre Violetas y Paseo Las Palmas, colonia Maximiliano R. López.

Las pruebas determinaron que, los ahora sentenciados, sorprendieron a la víctima, a quien superaban en número, dejándolo sin posibilidad de defenderse.

Mientras uno de ellos lo sometía de los brazos, el otro utilizó un arma punzocortante para lesionarlo de gravedad, causándole la muerte a consecuencia las heridas.

La Fiscalía acreditó ante el tribunal que el ataque se cometió con ventaja, al actuar de manera conjunta y violenta, vulnerando de forma directa el bien jurídico tutelado que es la vida, lo que permitió sustentar la responsabilidad penal de ambos agresores.

La lectura y explicación formal de la sentencia quedó programada para el 9 de enero de 2026, con lo que se concluye el proceso judicial en esta etapa.

Con esta resolución, la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora reafirmó su compromiso de combatir los delitos de alto impacto y de garantizar que quienes atenten contra la vida enfrenten penas ejemplares conforme a la ley, en favor de la justicia y la seguridad de las familias sonorenses.

