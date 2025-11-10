Un socavón de aproximadamente un metro de diámetro y siete metros de profundidad se formó sobre el carril confinado destinado a la nueva ciclovía de Calzada de Tlalpan, frente al número 3222, en dirección al Centro de la Ciudad de México.

De acuerdo con denuncias vecinales, la oquedad apareció justo en el tramo donde recientemente se habían realizado trabajos de pavimentación. Los habitantes de la zona señalaron que el área fue intervenida la semana pasada, sin embargo, durante el fin de semana volvió a colapsar el terreno.

Durante un recorrido realizado por esta casa editorial se constató que el punto afectado fue pavimentado recientemente y conserva las marcas del proyecto ciclista, con logotipos del Gobierno de la Ciudad de México y la leyenda “Ruta CTL 02J” impresos en el concreto.

Se forma socavón en nueva ciclovía sobre Calzada de Tlalpan / Foto: Juan Carlos Williams. EL UNIVERSAL

En el sitio, vecinos improvisaron medidas preventivas colocando un traffic tambo y varios pedazos de madera para advertir a los automovilistas y ciclistas que transitan por la zona. Hasta el momento, no se han reportado personas lesionadas ni presencia de personal oficial atendiendo el incidente.

Los residentes de la colonia señalaron su preocupación por la calidad de las obras en la vialidad, una de las principales arterias del sur de la capital, y solicitaron a las autoridades una revisión integral de la nueva infraestructura ciclista antes de su apertura total.

rmlgv