La construcción de dos nuevas líneas de conducción de agua potable en la alcaldía Tlalpan no tiene vinculación con el Estadio Banorte, aseguró la alcaldía.

Precisó que es erróneo que dichas obras que beneficiarán a más de 50 mil personas, principalmente de las comunidades de San Pedro Mártir, San Andrés Totoltepec, los ejidos de San Pedro Mártir y el centro de Tlalpan, tengan vinculación con el conocido Estadio Azteca.

Reafirmó que el proyecto sólo forma parte de un plan local para mejorar el abasto de agua en comunidades de la demarcación mediante la conexión directa de pozos propios.

La obra forma parte de un esfuerzo conjunto del Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Gestión Integral del Agua, y la Alcaldía Tlalpan, con el propósito de reducir la dependencia del sistema Cutzamala y garantizar el derecho humano al agua, indicó la alcaldesa Gabriela Osorio.

“Garantizar el derecho al agua no es un favor, es una responsabilidad, y trabajamos 24/7 para lograrlo”, afirmó Gaby Osorio al detallar que una de las nuevas líneas provendrá del pozo Galeana, mientras que la otra se construye frente al Hospital Gea González.

Aclara Tlalpan: obras de agua potable no están vinculadas al Estadio Banorte. Foto: Especial

“Ambas líneas llevarán el agua hasta el sistema de rebombeo del campo de béisbol de La Joya y de ahí a tanques de almacenamiento que suministrarán directo a sus hogares”, explicó la alcaldesa. Con esta infraestructura se inyectarán aproximadamente 100 litros por segundo al sistema, lo que permitirá mejorar la presión y garantizar continuidad en el servicio.

Los trabajos se realizarán en Galeana, de Congreso a Magisterio Nacional, y sobre Calzada de Tlalpan, de Tezoquipa al campo de béisbol de La Joya, con una duración estimada de 10 semanas.

Para esto empleará tecnología de perforación horizontal dirigida, que acelera el proceso y minimiza las afectaciones a vecinas, vecinos y comercios.

Durante el periodo de ejecución la alcaldesa Osorio destacó que no se suspenderá el suministro de agua, y que esta administración informará con detalle cada etapa recalcando que es agua de Tlalpan para la gente de Tlalpan; “con esta obra reforzamos nuestra capacidad local para garantizar un servicio digno y continuo”.

