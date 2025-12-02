Más Información

El noreste de vio llegar el martes su primera gran invernal, justo cuando el medio oeste comenzaba a librarse de la nieve y el hielo que complicaron los viajes después de Acción de Gracias.

Un par de hombres camina en medio de la caída de nieve en una calle de Portsmouth, New Hampshire, el martes 2 de diciembre de 2025. Foto: AP
Un par de hombres camina en medio de la caída de nieve en una calle de Portsmouth, New Hampshire, el martes 2 de diciembre de 2025. Foto: AP

Una mujer pasa frente a un negocio que cerró debido a la tormenta de nieve en Portsmouth, New Hampshire, el martes 2 de diciembre de 2025. Foto AP
Una mujer pasa frente a un negocio que cerró debido a la tormenta de nieve en Portsmouth, New Hampshire, el martes 2 de diciembre de 2025. Foto AP

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) emitió advertencias de tormenta invernal y avisos de clima invernal en estados como Massachusetts, Nueva Hampshire, Vermont, Maine, Connecticut y Nueva York antes de la llegada de la nieve. Para la mañana del martes, la nieve caía de manera constante en toda la región.

La nieve cubre las escaleras del Capitolio de Pensilvania en Harrisburg, Pensilvania, el martes 2 de diciembre de 2025. Foto: AP
La nieve cubre las escaleras del Capitolio de Pensilvania en Harrisburg, Pensilvania, el martes 2 de diciembre de 2025. Foto: AP

Una mujer camina por una acera con una gran cantidad de nieve en Wheeling, Illinois, el lunes 1 de diciembre de 2025. Foto: AP
Una mujer camina por una acera con una gran cantidad de nieve en Wheeling, Illinois, el lunes 1 de diciembre de 2025. Foto: AP

Las escuelas y oficinas gubernamentales cerraron en todo el noreste, y las autoridades señalaron que existen condiciones potencialmente peligrosas en las carreteras.

Un camión quitanieves circula durante la caída de nieve en Wheeling, Illinois, el lunes 1 de diciembre de 2025. Foto: AP
Un camión quitanieves circula durante la caída de nieve en Wheeling, Illinois, el lunes 1 de diciembre de 2025. Foto: AP

Con información de AP

