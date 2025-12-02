Más Información
El noreste de Estados Unidos vio llegar el martes su primera gran tormenta de nieve invernal, justo cuando el medio oeste comenzaba a librarse de la nieve y el hielo que complicaron los viajes después de Acción de Gracias.
El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) emitió advertencias de tormenta invernal y avisos de clima invernal en estados como Massachusetts, Nueva Hampshire, Vermont, Maine, Connecticut y Nueva York antes de la llegada de la nieve. Para la mañana del martes, la nieve caía de manera constante en toda la región.
Las escuelas y oficinas gubernamentales cerraron en todo el noreste, y las autoridades señalaron que existen condiciones potencialmente peligrosas en las carreteras.
Con información de AP
