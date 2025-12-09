En Estados Unidos, varias iglesias instalaron nacimientos no tradicionales en esta temporada de Navidad para denunciar la separación de familias migrantes.

Las escenas, ubicadas en templos de Texas, Illinois y Massachusetts, muestran a la Sagrada Familia ausente, detenida o rodeada de elementos que evocan condiciones de encierro.

Las intervenciones generaron reacciones diversas entre líderes religiosos, feligreses y autoridades vinculadas a la aplicación de la ley, según informó la cadena Telemundo.

Sagrada Familia encarcelada

En la Iglesia Metodista Oaklawn de Dallas, la pastora Isabel Márquez explicó que este año María y José no fueron ubicados dentro del santuario.

En su lugar, la congregación colocó una reja metálica, alambre de púas y un letrero que dice “ICE estuvo aquí”, junto a un pesebre vacío sin la figura del niño Jesús.

La intención es generar una reflexión sobre el paradero simbólico de la Sagrada Familia. La pastora señaló que “muchas de las familias que están siendo quebradas y separadas” terminan en situación de calle debido a los procesos de detención.

Según el medio, otras iglesias en el país han optado por reinterpretar Belén a partir de la realidad migratoria contemporánea.

Estas iniciativas se articulan alrededor de un mismo eje: visibilizar la separación familiar y las condiciones que enfrentan personas migrantes en procesos de detención.

La controversia en Massachusetts

En Dedham, Massachusetts, una iglesia católica presentó un nacimiento sin la Sagrada Familia. Un letrero indica que las figuras fueron detenidas por inmigración.

La Arquidiócesis de Boston afirmó que no autorizó la instalación y que los objetos sagrados deben utilizarse exclusivamente para promover la devoción.

La institución sostuvo además que existen otras maneras de expresar protestas sin recurrir a representaciones religiosas en este contexto.

Aunque la Arquidiócesis expresó su desacuerdo, el sacerdote de la parroquia Santa Susana indicó que su propósito es generar conciencia sobre la situación que enfrentan los inmigrantes.

Niño Dios esposado en Chicago

En el área de Chicago (Illinois), una iglesia cristiana ha provocado polémica con un pesebre inspirado en la política migratoria de la Administración Trump con un recién nacido Niño Jesús esposado y cubierto con papel aluminio como en los centros migratorios, y una virgen María con máscara lacrimógena.

“Si Jesús hubiera nacido en Estados Unidos ahora mismo, ¿cómo sería su pesebre?”, se preguntaron los responsables de la iglesia bautista Lake Street, de la vecina ciudad de Evanston, al norte.

“Comenzamos a hablar sobre cómo íbamos a representar lo que estaba ocurriendo, conectado con la historia sagrada. Una familia inmigrante que tuvo que huir al ser perseguida por el rey Herodes. Vimos paralelos”, declaró a EFE Jillian Westerfield, la ministra asociada.

Iglesia de Lake Street en Evanston, Illinois. Foto: Captura de Pantalla de X

El resultado no tiene nada que ver con la tradicional representación de la Navidad, con escenas pacíficas del recién nacido en un pesebre, con sus padres, ángeles, pastores y sus animales observando en oración.

En Evanston, las imágenes son duras y han molestado a muchos.

María y José usan máscaras para protegerse de gases lacrimógenos y otras armas químicas, el Niño Jesús tiene las manos atadas y está cubierto por una manta de papel de aluminio como la usadas en el centro de detención de inmigración, y cerca hay centuriones enmascarados con gafas de sol y chalecos verdes con la leyenda “ICE”.

Westerfield, encargada de la instalación, dijo que buscaron reimaginar el pesebre como una escena de separación familiar forzada, estableciendo paralelismos entre la experiencia de la sagrada familia como refugiada, y las prácticas contemporáneas de detención de inmigrantes.

Recuerda que según la Biblia, Herodes, temiendo que hubiera nacido un rival, intentó matar al Niño Jesús ordenando el asesinato de todos los bebés varones de Belén. José, María y el niño huyeron a Egipto y se convirtieron en inmigrantes.

La ministra recordó que el Niño Jesús maniatado es algo que se vio en Chicago durante la operación migratoria "Midwest Blitz".

Las máscaras protectoras usadas por María y José aluden a las armas químicas usadas por el Gobierno federal contra la gente en Chicago y Evanston, y no solo contra quienes protestaban, sino además periodistas y miembros de la comunidad, se lamentó “hasta niños que se preparaban para un desfile de Halloween fueron víctimas de la represión con gases.

Nadie debe ser tratado de esa forma”, aseguró.

Imágenes polémicas, lección moral, no política

Westerfield admite que son imágenes inquietantes, pero dijo que la gente debería estar molesta porque esto le está sucediendo a muchos, no a un muñeco o maniquí como los del pesebre.

Algunos han calificado de “herejía” y “blasfema” lo que muestra el pesebre. Incluso, alguien removió la máscara que usaba María y las bridas para maniatar al Niño Jesús, y hubo que reponerlas.

Pero la ministra aseguró que el motivo del pesebre no es político, sino una postura moral.

el Niño Jesús tiene las manos atadas y está cubierto por una manta de papel de aluminio. Foto: Captura de Pantalla de X

“Este no es un problema de un partido político o gobierno determinado, es un problema de larga data. La forma como lo mostramos ahora es debido al escalonamiento de la violencia en nuestras comunidades”, dijo.

“El problema del maltrato a los inmigrantes se arrastra por muchas décadas y nadie ha hecho lo que hay que hacer para cuidar a esas personas”, enfatizó.

El reverendo jefe de la iglesia de Evanston, Michael Woolf, ha señalado que espera que aquellos preocupados por el pesebre reflexionen sobre las familias migrantes que huyen de la violencia y se enfrentan a la separación, la detención y la deshumanización.

“Además, esperamos que esa conversación impulse a las personas a actuar, independientemente de su fe”, agregó.

Su iglesia, que es un santuario de indocumentados y se define como una congregación independiente, con raíces en la tradición bautista, ha organizado otros pesebres con mensajes polémicos.

En 2023 el Niño Jesús estaba rodeado de escombros, en rechazo a las personas atrapadas en la guerra de Gaza.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

