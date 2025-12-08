Más Información

La película de “”, dirigida por Tim Burton, en un clásico de culto tanto para Halloween como para Navidad. Por esta razón, bajo la batuta del maestro Jesús Medina, la cinta fue proyectada acompañada con la Orquesta Sinfónica de Minería.

A través del proyecto Minería Pops, se realizó un concierto donde el público pudo escuchar en vivo la icónica banda sonora compuesta por el multipremiado Danny Elfman en 1993, la cual marcó a diversas generaciones.

La cinta en técnica stop motion, conocida internacionalmente como “The Nightmare Before Christmas”, sigue la historia de Jack Skellington, el carismático “Rey de las Calabazas” de Halloween Town, una figura esquelética, elegante y querida por todos.

La Orquesta Sinfónica de Minería participó en un concierto de "El Extraño Mundo de Jack". Foto: César Olivares/ EL UNIVERSAL.
La Orquesta Sinfónica de Minería participó en un concierto de "El Extraño Mundo de Jack". Foto: César Olivares/ EL UNIVERSAL.

Un día, mientras Jack camina por el bosque, accidentalmente cae en Christmas Town, donde descubre la magia de la Navidad y decide llevarla a Halloween Town. Sin embargo, sus planes no salen como él esperaba.

A las 6:40 de la tarde, la Orquesta Sinfónica de Minería abrió el concierto con una obertura que reunió los temas más representativos de la película, desde “This Is Halloween” y “What’s This?” hasta “Kidnap the Sandy Claws”.

"El Extraño Mundo de Jack – En Concierto" fue una producción oficial de Disney Concerts, combinando las imágenes de la cinta animada con la orquesta sinfónica.

¿Cómo se vivió el concierto de "El Extraño Mundo de Jack"?

En esta ocasión, “El Extraño Mundo de Jack” se proyectó en su versión en inglés con subtítulos en español, utilizando la versión original exhibida en cines. Las canciones fueron interpretadas originalmente por:

  • Danny Elfman como la voz de Jack Skellington
  • Catherine O’Hara como Sally
  • Ken Page como Oogie Boogie
  • Paul Reubens como Shock

El concierto comenzó con la clásica narración que revela el origen de las festividades y que abre con la frase: “Fue hace mucho tiempo, mucho más del que crees”, invitando al público a sumergirse en esta fantástica historia.

Perfectamente sincronizada, la Orquesta Sinfónica de Minería sorprendió al público del Auditorio Nacional al interpretar los primeros acordes de “This Is Halloween”, pieza que combina coros y arreglos siniestros que reflejan la esencia de Halloween Town.

La película se proyectó en al menos tres pantallas del recinto, permitiendo que el público disfrutara tanto de la animación como de la música en vivo. Instrumentos como violones, flautas, trompetas, tubas, tambors, entre otros, envolvieron a los asistentes en una experiencia totalmente inmersiva.

La interpretación continuó sin interrupciones hasta el tema “Kidnap the Sandy Claws”, donde los secuaces de Oogie Boogie, Lock, Shock y Barre, describen su plan para secuestrar a Santa Claus.

Después de este número, el concierto ofreció un intermedio para que el público pudiera ir al baño o adquirir bebidas. Aun así, muchos fans permanecieron en sus asientos, ansiosos por escuchar los siguientes temas.

Con “Sally’s Song”, la sala se llenó de una atmósfera íntima y melancólica mientras Sally expresa su preocupación y anticipa el terrible destino que podría correr Jack al intentar apropiarse de la Navidad.

La orquesta interpretó más de 18 temas y cerró la función con “Finale / Reprise”, cantado originalmente por Danny Elfman y Catherine O’Hara. Los arreglos orquestales iluminaron la sala mientras Jack y Sally finalmente confiesan sus sentimientos.

El setlist completo incluyó piezas como:

  1. "Overture"
  2. "Opening"
  3. "This Is Halloween"
  4. "Jack's Lament"
  5. "Doctor Finklestein / In the Forest"
  6. "What's This?"
  7. "Town Meeting Song"
  8. "Jack and Sally Montage"
  9. "Jack's Obsession"
  10. "Kidnap the Sandy Claws"
  11. "Making Christmas"
  12. "Nabbed"
  13. "Oogie Boogie's Song"
  14. "Sally's Song"
  15. "Christmas Eve Montage"
  16. "Poor Jack"
  17. "To the Rescue"
  18. "Finale / Reprise"
  19. "Closing / End Title"

Al finalizar la cinta de "" tras sonar el último acorde y los créditos, el público se puso de pie para aplaudir a los músicos y se retiraron con una gran sonrisa.

A la salida las luces la decoración navideña ya iluminaba el Auditorio Nacional, anunciando la llegada de una época en la que la paz, el amor y las reuniones familiares llenan los hogares.

