Concord, New Hampshire. Una mujer brasileña con lazos familiares con la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, será liberada de la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) al tiempo que lucha contra una posible deportación, dictaminó un juez de inmigración el lunes.

Bruna Ferreira, de 33 años, que desde hace mucho tiempo reside en Massachusetts, estuvo previamente comprometida con el hermano de Leavitt, Michael. Estaba conduciendo hacia la escuela de su hijo de 11 años en Nueva Hampshire cuando fue arrestada por agentes del ICE en Revere, Massachusetts, el 12 de noviembre.

Posteriormente, Ferreira fue trasladada a un centro de detención en Louisiana, donde un juez de inmigración ordenó que fuera liberada bajo una fianza de mil 500 dólares, dijo su abogado Todd Pomerleau.

"Argumentamos que ella no representaba un peligro ni un riesgo de fuga", indicó el abogado en un mensaje de texto. "El gobierno aceptó nuestro argumento y nunca argumentó que ella fuera una inmigrante ilegal criminal y renunció a apelar".

This is Bruna Ferreira, Karoline Leavitt's nephew's mother, who was arrested by ICE. She just called out Leavitt: "I asked Karoline to be godmother over my only sister...why they’re creating this narrative is beyond my wildest imagination."



RETWEET if you stand with Ferreira! pic.twitter.com/wTSN6Yt7Vk — Protect Kamala Harris ✊ (@DisavowTrump20) December 7, 2025

"Le pedí a Karoline que fuera la madrina de mi hijo", dice inmigrante

El Departamento de Seguridad Nacional anteriormente llamó a Ferreira una "inmigrante ilegal criminal" y afirmó que había sido arrestada por agresión, una acusación que su abogado negó. Ni el Departamento ni la secretaria de prensa de la Casa Blanca respondieron a las solicitudes de comentarios el lunes.

Pomerleau dijo que su clienta llegó a Estados Unidos cuando era una niña pequeña y luego se inscribió en el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), la política de la era del presidente Barack Obama que protege a los inmigrantes que fueron llevados a Estados Unidos cuando eran niños. Dijo que ella estaba en proceso de solicitar la residencia permanente.

En declaraciones a The Washington Post, Ferreira dijo que no entendía por qué la Casa Blanca la tachó de criminal. Aseguró que mientras estuvo con Michael, el hermano de Karoline Leavitt, llegó a quererla como madrina de su hijo.

"Le pedí a Karoline que fuera la madrina por encima de mi única hermana”, dijo al diario. “Ahí cometí un error, al confiar... Porque creando esta narrativa supera todo lo que podría haber imaginado”, declaró al medio estadounidense.

También tacha de "repugnantes" y "falsas" las declaraciones de la Casa Blanca que la pintan como madre "ausente".

