Más Información

Por más campañas y alianzas en el extranjero, "no vencerán al pueblo de México ni a su Presidenta": Sheinbaum; celebra "7 Años de Transformación"

Por más campañas y alianzas en el extranjero, "no vencerán al pueblo de México ni a su Presidenta": Sheinbaum; celebra "7 Años de Transformación"

Estalla coche bomba afuera de instalaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana, Michoacán; reportan 3 muertos y 7 heridos

Estalla coche bomba afuera de instalaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana, Michoacán; reportan 3 muertos y 7 heridos

Comandante de Policía Municipal de Culiacán sufre atentado; su vehículo volcó tras el ataque

Comandante de Policía Municipal de Culiacán sufre atentado; su vehículo volcó tras el ataque

Precios de locura: Un boleto para la inauguración del Mundial entre México y Sudáfrica roza el millón de pesos

Precios de locura: Un boleto para la inauguración del Mundial entre México y Sudáfrica roza el millón de pesos

¿Listo para bailar, cantar y romper piñatas en esta temporada navideña? Acude a las actividades que autoridades de CDMX tienen para ti

¿Listo para bailar, cantar y romper piñatas en esta temporada navideña? Acude a las actividades que autoridades de CDMX tienen para ti

Asisten 600 mil personas al Zócalo a festejos encabezados por Sheinbaum de 7 años de la 4T

Asisten 600 mil personas al Zócalo a festejos encabezados por Sheinbaum de 7 años de la 4T

Sheinbaum defiende la justa medianía en la 4T; "no hay justificación para vivir con lujos y privilegios", advierte

Sheinbaum defiende la justa medianía en la 4T; "no hay justificación para vivir con lujos y privilegios", advierte

Luisa María Alcalde, "Andy" López Beltrán y coordinadores de Morena, permanecen cerca de Sheinbaum en el Zócalo

Luisa María Alcalde, "Andy" López Beltrán y coordinadores de Morena, permanecen cerca de Sheinbaum en el Zócalo

Mónica Fernández, directora del INDEP, responde a supuesto fraude en triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo; "son vaciladas", dice

Mónica Fernández, directora del INDEP, responde a supuesto fraude en triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo; "son vaciladas", dice

Científicos ganadores del Nobel subrayan la importancia de financiar la ciencia básica para futuros avances médicos

Científicos ganadores del Nobel subrayan la importancia de financiar la ciencia básica para futuros avances médicos

Indagan causas de explosión frente a la Policía de Coahuayana, Michoacán; trasladan a heridos en helicóptero

Indagan causas de explosión frente a la Policía de Coahuayana, Michoacán; trasladan a heridos en helicóptero

Director del IMPI garantiza entrega de marcas a Grecia Quiroz; dice que viuda de Manzo tiene derecho a usar su nombre

Director del IMPI garantiza entrega de marcas a Grecia Quiroz; dice que viuda de Manzo tiene derecho a usar su nombre

El presidente recibió a los homenajeados del Kennedy Center 2025 en la Oficina Oval para lo que la describió como una ceremonia de presentación de medallas.

Los homenajeados de este año son el actor Sylvester Stallone, los cantantes y George Strait, la banda de rock Kiss y el actor y cantante Michael Crawford.

Durante su primer mandato, Trump ignoró al Kennedy Center y su programa de premios principal, pero desde que regresó al cargo en enero instituyó una serie de cambios destacando especialmente la destitución de su junta directiva y su reemplazo por simpatizantes del Partido Republicano que lo eligieron presidente del consejo directivo.

Lee también

Trump también ha criticado la programación del centro y su apariencia física, y prometió renovar ambos.

El presidente dijo en agosto que estaba “aproximadamente un 98% involucrado” en la elección de los homenajeados de 2025 cuando los anunció personalmente en el Kennedy Center, el primer grupo elegido bajo su liderazgo. Tradicionalmente, los homenajeados habían sido anunciados mediante un comunicado de prensa.

Foto: Kennedy Center/Archivo
Foto: Kennedy Center/Archivo

No está claro cómo fueron elegidos. Antes de Trump, esa responsabilidad recaía en un comité de selección bipartidista.

También el sábado, después del evento en la Oficina Oval, Trump tenía previsto asistir a una cena anual del Departamento de Estado para los homenajeados. En años anteriores, éstos recibían sus galardones en la cena, pero al parecer, Trump trasladó la ceremonia a la Casa Blanca.

Lee también

Mientras tanto, el glamuroso programa de los Kennedy Center Honors y su serie de actuaciones en tributo a cada homenajeado será grabado el domingo en el centro de artes escénicas para ser transmitido más tarde en diciembre por CBS y Paramount+. Trump asistirá al programa por primera vez como presidente, acompañado por su esposa, la primera dama Melania Trump.

El mandatario dijo en agosto que presentaría el espectáculo, pero la Casa Blanca no ha descrito su nivel de participación. Tradicionalmente, los presidentes asisten al programa y se sientan con los homenajeados entre el público. Ninguno ha servido como anfitrión.

“Me han pedido que sea el anfitrión. Dije, ‘Soy el presidente de Estados Unidos. ¿Son tontos al pedirme que haga eso?’”, dijo Trump en ese entonces. “Y luego Susie Wiles me dijo, ‘Señor, me gustaría que usted fuera el anfitrión.’ Dije, está bien, Susie, lo haré”, dijo Trump, refiriéndose a su jefa de gabinete de la Casa Blanca.

Trump pasó varias horas en el Kennedy Center el viernes. Participó en el sorteo de la para 2026 y aceptó su premio inaugural de la paz. Trump también se reunió en grupo con los líderes de Canadá y México.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

es/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Pensión IMSS: ¿Cuál te corresponde por Cesantía o Vejez? Guía por edad y semanas cotizadas. Foto: iStock / summerphotos / PrathanChorruangsak

Pensión IMSS: ¿Cuál te corresponde por Cesantía o Vejez? Guía por edad y semanas cotizadas

Aumento salarial 2026 conoce cuánto subirá tu sueldo desde enero y quiénes recibirán más. Foto: Canva

Aumento salarial 2026: conoce cuánto subirá tu sueldo desde enero y quiénes recibirán más

visa americana/ Foto: iStock

Si inicio mi trámite de visa americana en diciembre de 2025, ¿cuándo me darán cita?

El Formato de Migración para viajes al extranjero ya es digital: Aquí puedes llenarlo y descargarlo. Foto creada con IA

El Formato de Migración para viajes al extranjero ya es digital: Aquí puedes llenarlo y descargarlo

Nueva York/ Foto: AFP

Navidad 2025 en Nueva York: Guía con mejores atracciones, encendido del árbol y fiesta de Año Nuevo