Reportan activación del 98.1% de altavoces en CDMX por sismo de 5.3 grados de este 16 de enero; no se registran afectaciones

El 98.1% de los 13 mil 992 altavoces se activaron a raíz del sismo registrado la madrugada de este viernes, confirmó el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5).

Durante el sismo del pasado 2 de enero, el coordinador general del C5, Salvador Guerrero Chiprés, reportó una activación del 97% en los altavoces.

El temblor de 5.3 grados de este 16 de enero tuvo como epicentro San Marcos, en el estado de Guerrero, el cual no dejó afectaciones en la capital, aseguró la titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa.

Después del temblor, se realizaron sobrevuelos con helicópteros del agrupamiento Cóndores de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina, tras los cuales no se reportaron daños o afectaciones, confirmó el titular, Pablo Vázquez Camacho.

