Más Información

Usuarios reportan caída de X; así fue la oleada de memes

Usuarios reportan caída de X; así fue la oleada de memes

Sismo de 5.3 en CDMX despierta a capitalinos y los memes no perdonan; así reaccionaron en X

Sismo de 5.3 en CDMX despierta a capitalinos y los memes no perdonan; así reaccionaron en X

Pensión del Bienestar 2026: ¿qué letra recibe pago HOY, 16 de enero?; conoce a los beneficiarios

Pensión del Bienestar 2026: ¿qué letra recibe pago HOY, 16 de enero?; conoce a los beneficiarios

¿Para qué sirve dejar un frasco de arroz con romero en la casa?; conoce su utilidad

¿Para qué sirve dejar un frasco de arroz con romero en la casa?; conoce su utilidad

Calendario SEP 2026: ¿cuándo serán las próximas vacaciones en México?; conoce la fecha exacta

Calendario SEP 2026: ¿cuándo serán las próximas vacaciones en México?; conoce la fecha exacta

La madrugada de este viernes se registró un en la Ciudad de México, despertando a miles de capitalinos que recurrieron de inmediato a redes sociales para compartir su experiencia.

Por medio de la plataforma X, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) dio a conocer que el sismo se reportó a las 12:42 horas, localizado a 19 kilómetros al suroeste de San Marcos, Guerrero.

Foto: X
Foto: X

Los mejores memes que dejó el sismo de 5.3 en CDMX

El temblor no solo generó susto y desvelo, sino también una ola de memes, bromas y comentarios que inundaron X, donde los usuarios reaccionaron con humor, ingenio y algo de nerviosismo ante el movimiento telúrico.

Lee también

A través de la misma red social, los internautas compartieron sus mejores creaciones para aprovechar el momento.

Algunos usuarios se espantaron al momento de oír la alerta sísmica desde el celular.

Foto: X
Foto: X
Foto: X
Foto: X

Otros más bromearon con el temblor en territorio nacional.

Lee también

Foto: X
Foto: X

Asimismo, muchos consideran que el mes de enero realmente es un disfraz de septiembre.

Foto: X
Foto: X

Finalmente, un sector de capitalinos se despertaron abruptamente al escuchar la alerta sísmica.

Foto: X
Foto: X

También te interesará:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aosr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]