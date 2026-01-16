La madrugada de este viernes se registró un sismo de magnitud 5.3 en la Ciudad de México, despertando a miles de capitalinos que recurrieron de inmediato a redes sociales para compartir su experiencia.

Por medio de la plataforma X, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) dio a conocer que el sismo se reportó a las 12:42 horas, localizado a 19 kilómetros al suroeste de San Marcos, Guerrero.

Foto: X

Los mejores memes que dejó el sismo de 5.3 en CDMX

El temblor no solo generó susto y desvelo, sino también una ola de memes, bromas y comentarios que inundaron X, donde los usuarios reaccionaron con humor, ingenio y algo de nerviosismo ante el movimiento telúrico.

A través de la misma red social, los internautas compartieron sus mejores creaciones para aprovechar el momento.

Algunos usuarios se espantaron al momento de oír la alerta sísmica desde el celular.

Foto: X

Foto: X

Otros más bromearon con el temblor en territorio nacional.

Foto: X

Asimismo, muchos consideran que el mes de enero realmente es un disfraz de septiembre.

Foto: X

Finalmente, un sector de capitalinos se despertaron abruptamente al escuchar la alerta sísmica.

Foto: X

