Yeison Jiménez y su último mensaje en Instagram antes de morir: “lo que Dios da, también puede quitar"

La música regional colombiana atraviesa uno de sus momentos más dolorosos tras confirmarse la muerte del cantante Yeison Jiménez, quien falleció la tarde del sábado 10 de enero en un accidente aéreo ocurrido cuando se dirigía a Medellín.

Cantante Yeison Jiménez.

Accidente aéreo cobró la vida de Yeison Jiménez y su equipo

De acuerdo con los primeros reportes, el artista viajaba en una avioneta privada que despegó en modalidad de vuelo chárter desde el aeropuerto de Paipa. Sin embargo, la aeronave no logró ganar la altura necesaria y terminó cayendo en un potrero ubicado a pocos metros del final de la pista, donde se incendió por completo.

Fotografía publicada en la cuenta de X @DefensaCivilCo laDefensa Civil de Colombia que muestra a integrantes de varios equipos de socorro atendiendo el accidente de una avioneta. Foto: EFE/ Defensa Civil de Colombia

En el siniestro también perdieron la vida tres acompañantes del cantante, así como el piloto y copiloto, quienes formaban parte de la tripulación. Ninguno de los ocupantes sobrevivió al impacto.

Horas después del accidente, el equipo de trabajo de Yeison Jiménez emitió un comunicado en el que confirmó oficialmente la noticia. En el mensaje, destacaron la trayectoria del intérprete y lo describieron como un hombre marcado por los sueños, la perseverancia, la disciplina y el amor por la música y su público.

El cantante colombiano Yeison Jiménez, uno de los principales exponentes de la música popular del país, iba a bordo de la avioneta que se accidentó, según confirmaron medios locales. Foto: EFE

La última publicación de Yeison Jiménez en redes sociales

La última publicación de Yeison Jiménez en Instagram fue realizada el mismo 10 de enero. En ella compartió un video de una de sus presentaciones recientes en Málaga, acompañado de un mensaje que hoy resulta especialmente conmovedor:

“Siempre humilde porque lo que Dios da también lo quita (…) Recuerden… si la carreta suena es porque va vacía”.

Además, en sus historias, el cantante difundió fragmentos del show y una imagen con la frase: “Pa’ los que iniciaron el año despechados”, junto a un enlace que dirigía a Spotify para escuchar su canción “Tu mal sabor”.

La última publicación de Yeison Jiménez en redes sociales. Foto: Captura de pantalla

Tras conocerse la noticia, cientos de seguidores acudieron a sus redes para dejar mensajes de despedida. Entre los comentarios más repetidos se leían frases como: “Hasta siempre, amigo. Te extrañaremos mucho”,“Dios lo tenga en su gloria y bendiga a toda su familia”,e incluso algunos recordaron declaraciones pasadas del artista que hoy cobran un significado inquietante.

La entrevista donde habló de su muerte en un accidente aéreo

Uno de los momentos que más ha impactado a sus seguidores es la reaparición de una entrevista de Jiménez, en la que habló abiertamente sobre sueños recurrentes relacionados con un accidente aéreo.

Durante su participación en el pódcast Los hombres sí lloran, conducido por Juan Pablo Raba, el cantante confesó que tuvo al menos tres sueños en los que se veía involucrado en un siniestro de avión. Según relató, esas experiencias oníricas lo afectaron emocionalmente y le generaron una profunda inquietud.

En uno de esos relatos, narró cómo se visualizaba abordando una aeronave en Medellín, escuchando advertencias del capitán y, finalmente, presenciando el accidente. Incluso mencionó que uno de esos sueños ocurrió poco antes del nacimiento de su hijo, lo que intensificó su temor.

Hoy, tras su fallecimiento, esas palabras han sido retomadas por sus seguidores como una de las coincidencias más estremecedoras alrededor de la muerte del cantante colombiano.

